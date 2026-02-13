Cazaquistão: um guia para visitar as paisagens surreais do país

Imagine um destino que mistura cânions com as cores do arco-íris, lagos de um azul intenso e cidades que parecem saídas de filmes de ficção científica. Esse lugar é o Cazaquistão, o nono maior país do mundo, que oferece uma jornada surpreendente pela Ásia Central com paisagens surreais e uma cultura rica.

A melhor época para visitar o país é entre maio e setembro, quando as temperaturas estão mais amenas e ideais para explorar tanto as áreas urbanas quanto as belezas naturais. Para aproveitar a diversidade de paisagens, recomenda-se um roteiro de pelo menos dez dias. Os idiomas falados são o cazaque e o russo, e é importante que viajantes brasileiros verifiquem a política de vistos com antecedência. A aventura geralmente começa por uma de suas duas principais cidades: a moderna capital Astana ou a cultural Almaty.

A capital futurista e a alma cultural

Astana, a capital do país (que chegou a ser rebatizada como Nursultan antes de retomar o nome original em 2022), é o cartão-postal do Cazaquistão moderno. A arquitetura da cidade é marcada por projetos arrojados, como a Torre Bayterek, um monumento e torre de observação que oferece uma vista panorâmica. Outro destaque é o Khan Shatyr, um gigantesco centro de entretenimento em forma de tenda transparente.

Já Almaty, a antiga capital, pulsa com uma atmosfera mais tradicional e vibrante. Cercada por montanhas, a cidade é o ponto de partida para explorar muitas das maravilhas naturais do país. É em Almaty que se encontra o famoso Bazar Verde (Zelyony Bazaar), um mercado movimentado onde é possível provar comidas típicas e sentir o dia a dia local.

Maravilhas naturais imperdíveis

O grande tesouro do Cazaquistão está em sua natureza. Um dos lugares mais impressionantes é o Cânion Charyn, muitas vezes comparado ao Grand Canyon americano. Suas formações rochosas avermelhadas criam uma paisagem espetacular, especialmente durante o nascer ou o pôr do sol.

Outro roteiro obrigatório inclui os Lagos Kolsai, um sistema de três lagos de montanha com águas cristalinas de cor azul-turquesa. A região é perfeita para caminhadas e trilhas. Próximo dali fica o Lago Kaindy, famoso por sua “floresta submersa”, com troncos de árvores que se erguem sobre a água, criando um cenário único e misterioso.

