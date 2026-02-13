Assine
overlay
Início Trends
Brasil

Calendário de feriados 2026: planeje suas viagens com as folgas do ano

O ano de 2026 tem diversos feriados prolongados; veja a lista completa de datas para programar suas férias e escapadas com antecedência

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
13/02/2026 15:22

compartilhe

SIGA
x
Calendário de feriados 2026: planeje suas viagens com as folgas do ano
Planejar os feriados de 2026 com antecedência é crucial para aproveitar ao máximo as folgas prolongadas do ano. crédito: Matheus Bertelli/ Pexels

A chegada de um novo ano sempre desperta a vontade de planejar o futuro, e para muitos, isso inclui programar as próximas viagens e momentos de descanso. Embora o recesso de fim de ano seja o mais conhecido, o calendário de 2026 reserva diversas oportunidades para quem gosta de aproveitar os feriados e estender o fim de semana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O ano de 2026 será especialmente favorável para quem busca folgas prolongadas. Com várias datas comemorativas caindo em segundas, terças, quintas ou sextas-feiras, será possível organizar escapadas curtas ou até mesmo férias mais longas sem precisar usar muitos dias do saldo de descanso do trabalho.

Leia Mais

Para facilitar seu planejamento, preparamos a lista completa com os feriados nacionais de 2026. É importante lembrar que datas como Carnaval e Corpus Christi são consideradas pontos facultativos na maior parte do país, o que significa que a folga depende de acordos locais ou da política da empresa.

Além das datas nacionais, verifique sempre o calendário de sua cidade e estado, pois feriados locais podem criar ainda mais oportunidades para uma pausa na rotina. Com organização, é possível aproveitar ao máximo cada uma dessas folgas.

Feriados nacionais em 2026

  • 1º de janeiro (quinta-feira): Confraternização Universal

  • 16 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval (ponto facultativo)

  • 17 de fevereiro (terça-feira): Carnaval (ponto facultativo)

  • 3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo

  • 21 de abril (terça-feira): Tiradentes

  • 1º de maio (sexta-feira): Dia Mundial do Trabalho

  • 4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo)

  • 7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil

  • 12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida

  • 2 de novembro (segunda-feira): Finados

  • 15 de novembro (domingo): Proclamação da República

  • 20 de novembro (sexta-feira): Dia da Consciência Negra

  • 25 de dezembro (sexta-feira): Natal

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

calendario-2026 feriados-2026

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay