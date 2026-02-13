Calendário de feriados 2026: planeje suas viagens com as folgas do ano
O ano de 2026 tem diversos feriados prolongados; veja a lista completa de datas para programar suas férias e escapadas com antecedência
A chegada de um novo ano sempre desperta a vontade de planejar o futuro, e para muitos, isso inclui programar as próximas viagens e momentos de descanso. Embora o recesso de fim de ano seja o mais conhecido, o calendário de 2026 reserva diversas oportunidades para quem gosta de aproveitar os feriados e estender o fim de semana.
O ano de 2026 será especialmente favorável para quem busca folgas prolongadas. Com várias datas comemorativas caindo em segundas, terças, quintas ou sextas-feiras, será possível organizar escapadas curtas ou até mesmo férias mais longas sem precisar usar muitos dias do saldo de descanso do trabalho.
Para facilitar seu planejamento, preparamos a lista completa com os feriados nacionais de 2026. É importante lembrar que datas como Carnaval e Corpus Christi são consideradas pontos facultativos na maior parte do país, o que significa que a folga depende de acordos locais ou da política da empresa.
Além das datas nacionais, verifique sempre o calendário de sua cidade e estado, pois feriados locais podem criar ainda mais oportunidades para uma pausa na rotina. Com organização, é possível aproveitar ao máximo cada uma dessas folgas.
Feriados nacionais em 2026
1º de janeiro (quinta-feira): Confraternização Universal
16 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval (ponto facultativo)
17 de fevereiro (terça-feira): Carnaval (ponto facultativo)
3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo
21 de abril (terça-feira): Tiradentes
1º de maio (sexta-feira): Dia Mundial do Trabalho
4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo)
7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil
12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida
2 de novembro (segunda-feira): Finados
15 de novembro (domingo): Proclamação da República
20 de novembro (sexta-feira): Dia da Consciência Negra
25 de dezembro (sexta-feira): Natal
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.