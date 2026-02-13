Como dar entrada no seguro-desemprego pela internet em 2026; passo a passo
Não precisa mais ir à agência; veja um tutorial completo com imagens de como solicitar o benefício usando o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital
Trabalhadores demitidos sem justa causa em 2026 já podem dar entrada no seguro-desemprego sem sair de casa. O processo foi totalmente digitalizado pelo governo federal e a solicitação é feita diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelos portais Gov.br e Emprega Brasil. A medida elimina a necessidade de agendamento e deslocamento até uma agência da Caixa ou do Sistema Nacional de Emprego (SINE).
O procedimento online busca agilizar a liberação do benefício, que é um direito do trabalhador dispensado. Para fazer o pedido, é fundamental ter em mãos os documentos da rescisão contratual e acesso à conta Gov.br, que centraliza os serviços digitais do governo.
O que é preciso para começar
Antes de iniciar a solicitação, é importante garantir que você tenha tudo o que precisa. A organização prévia torna o processo mais rápido e evita erros no preenchimento. Verifique se você possui:
Número do CPF: essencial para a identificação no sistema.
Conta Gov.br: o acesso precisa ter nível de segurança prata ou ouro. Para obter esses níveis, é necessário realizar procedimentos de validação adicionais, como reconhecimento facial pelo aplicativo Gov.br ou validação de dados em bancos credenciados.
Documento de dispensa: nele consta o número do Requerimento do Seguro-Desemprego, uma sequência de dez dígitos necessária para a solicitação.
Prazo para solicitar: o pedido deve ser feito entre o 7º e o 120º dia após a data da demissão.
Passo a passo para solicitar o seguro-desemprego
Com os documentos e o acesso em mãos, o pedido pode ser feito em poucos minutos. A plataforma é intuitiva e guia o usuário em cada etapa. Siga as instruções abaixo para fazer sua solicitação pelo aplicativo:
Abra o aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” em seu celular. Caso não o tenha, baixe gratuitamente na loja de aplicativos do seu sistema (Android ou iOS).
Faça o login utilizando seu CPF e a senha da conta Gov.br.
Na tela inicial, localize a aba “Benefícios” no menu inferior e clique nela. Em seguida, selecione a opção “Seguro-Desemprego”.
Toque no botão “Solicitar” para dar início ao processo.
O sistema pedirá que você informe o número do Requerimento do Seguro-Desemprego. Digite a sequência que consta no seu documento de dispensa e avance.
Confira atentamente todos os dados pessoais e as informações do contrato de trabalho que serão exibidas na tela. Se tudo estiver correto, prossiga.
Leia e aceite os termos e condições para finalizar o pedido. Após a confirmação, seu requerimento será enviado para análise.
E depois da solicitação?
Após a conclusão do pedido, o andamento da análise pode ser acompanhado pelo próprio aplicativo, na mesma seção de “Seguro-Desemprego”. A primeira parcela do benefício é liberada 30 dias após a data de solicitação, e as demais parcelas são pagas em intervalos de 30 dias.
Se o benefício for aprovado, o sistema informará as datas de pagamento e o número de parcelas a que você tem direito. O valor será depositado automaticamente na conta bancária informada ou poderá ser sacado com o Cartão Cidadão.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.