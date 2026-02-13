5 outros clássicos da literatura que também viraram grandes filmes

Levar uma história do papel para as telas é um desafio que, quando bem-sucedido, cria obras inesquecíveis. A magia de ver personagens e mundos imaginados ganhando vida no cinema atrai gerações de espectadores, transformando livros clássicos em fenômenos cinematográficos que marcam época.

Assim como a trágica história de Catherine e Heathcliff em "O Morro dos Ventos Uivantes", muitas outras narrativas literárias encontraram no cinema uma nova forma de encantar o público. A seguir, relembramos cinco adaptações que se tornaram tão icônicas quanto os livros que as inspiraram.

O Poderoso Chefão

O romance de Mario Puzo, lançado em 1969, ganhou uma adaptação dirigida por Francis Ford Coppola em 1972 que é considerada uma das maiores obras do cinema. O filme não apenas foi fiel à essência da saga da família Corleone, mas também aprofundou a complexidade dos personagens, especialmente com a atuação marcante de Marlon Brando como Don Vito Corleone.

Orgulho e Preconceito

A obra-prima de Jane Austen, de 1813, já recebeu várias adaptações, mas a versão cinematográfica de 2005, estrelada por Keira Knightley e Matthew Macfadyen, conquistou uma nova geração de fãs. O filme capturou com perfeição a química entre Elizabeth Bennet e Mr. Darcy, além de retratar com sensibilidade as pressões sociais da Inglaterra do século 19.

O Senhor dos Anéis

A trilogia de J.R.R. Tolkien parecia impossível de ser filmada, mas o diretor Peter Jackson provou o contrário no início dos anos 2000. Com um cuidado impressionante aos detalhes do universo da Terra-média, os filmes se tornaram um marco do gênero de fantasia, respeitando o material original e entregando um espetáculo visual e narrativo. A trilogia ganhou 17 Oscars no total, com 'O Retorno do Rei' conquistando 11 estatuetas sozinho em 2004.

O Silêncio dos Inocentes

Baseado no livro de Thomas Harris, o filme de 1991 tornou-se um clássico do suspense psicológico. A adaptação conseguiu traduzir para as telas a tensão crescente e o jogo mental entre a agente do FBI Clarice Starling e o canibal Hannibal Lecter. As atuações de Jodie Foster e Anthony Hopkins foram tão impactantes que renderam a ambos o Oscar, garantindo ao longa o feito de ser um dos poucos a vencer os cinco principais prêmios da Academia: Melhor Filme, Diretor, Ator, Atriz e Roteiro.

O Iluminado

A adaptação de Stanley Kubrick para o livro de terror de Stephen King é um caso famoso de como o cinema pode criar uma obra-prima ao reinterpretar o material original. Lançado em 1980, o filme seguiu um caminho próprio, criando uma atmosfera de horror psicológico única que, embora diferente do livro, se estabeleceu como um dos filmes mais influentes do gênero.

