Uma viagem pela Inglaterra de 'O Morro dos Ventos Uivantes'

O fascínio por “O Morro dos Ventos Uivantes”, clássico de Emily Brontë, ganha nova força com adaptações em filmes e no streaming, levando muitos fãs a uma pergunta: os cenários sombrios do livro existem de verdade? A resposta é sim. As paisagens varridas pelo vento que servem de palco para a trágica história de Catherine e Heathcliff são reais e podem ser visitadas no condado de West Yorkshire, na Inglaterra.

A região, conhecida por seus pântanos e colinas áridas, chamados de mouros, foi o lar da família Brontë. A atmosfera selvagem e isolada do local moldou profundamente a escrita da autora, que transformou a natureza ao seu redor em um personagem central de sua única obra. Para quem deseja mergulhar nesse universo, o ponto de partida é o vilarejo de Haworth, onde a família viveu.

Roteiro pela terra dos Brontë

Explorar a área a pé é a melhor maneira de sentir a energia descrita nas páginas do livro. O caminho revela construções de pedra e uma vegetação rasteira que parece se estender até o infinito. É um convite para entender como o ambiente influenciou a criação de personagens tão intensos e passionais.

Top Withens: esta é uma parada obrigatória, mas que exige um esclarecimento. Ao contrário da crença popular, as ruínas da fazenda não correspondem estruturalmente à casa que dá nome ao livro. Uma placa instalada pela Brontë Society no local explica que foi a localização remota e selvagem, e não a arquitetura, que provavelmente inspirou o cenário desolador da obra. A popularidade de Top Withens é tamanha que atrai visitantes do mundo todo, com sinalizações nas trilhas em diversos idiomas.

Ponden Hall: esta casa de campo histórica é frequentemente citada como uma possível inspiração para a Granja Thrushcross, o lar da refinada família Linton, embora essa associação permaneça no campo da especulação. Diferente das ruínas de Top Withens, Ponden Hall é uma propriedade privada que oferece visitas guiadas. Sua antiga biblioteca é um destaque, e acredita-se que tenha sido um local frequentado pelas irmãs Brontë.

Brontë Parsonage Museum: a antiga casa da família Brontë em Haworth hoje funciona como um museu. O local preserva os móveis, objetos pessoais e manuscritos das irmãs escritoras. Visitar o museu oferece um contexto valioso sobre a vida de Emily e como suas experiências pessoais e o ambiente ao redor foram essenciais para sua criação literária.

Caminhar pelas trilhas que ligam esses pontos, sentindo o vento forte e observando o céu mudar rapidamente, transporta o visitante diretamente para as cenas do romance. A experiência revela que as paisagens de Yorkshire são tão dramáticas e inesquecíveis quanto a própria história de amor e vingança.

