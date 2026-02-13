Gato preto dá azar? Conheça as superstições mais curiosas do mundo

A chegada da Sexta-feira 13 revive o debate sobre superstições que atravessam gerações. Cruzar com um gato preto, passar debaixo de uma escada ou quebrar um espelho são apenas alguns dos exemplos mais conhecidos no Brasil. Para muitos, essas crenças não passam de folclore, mas para outros, são avisos que devem ser levados a sério.

Contudo, essas crenças populares não são exclusivas da cultura ocidental. Em diferentes partes do mundo, costumes e medos moldam o dia a dia de muitas pessoas, com tradições que podem parecer bastante curiosas para quem não as conhece. Elas refletem a história e os valores de cada povo, mostrando como a busca por sorte e a aversão ao azar são universais.

Crenças e costumes de diferentes países

O medo do número 4 : Na China, Japão e Coreia do Sul, o número quatro é evitado a todo custo. A razão está na pronúncia: a palavra para "quatro" soa muito parecida com a palavra para "morte". Por isso, é comum que edifícios pulem o quarto andar e que as pessoas evitem o número em placas de carro ou telefones.

Gato preto, sorte ou azar?: Enquanto em grande parte do mundo ocidental o gato preto foi associado à bruxaria durante a Idade Média, em lugares como o Reino Unido e o Japão, ele é visto como um símbolo de boa sorte e prosperidade. Ter um em casa, para os britânicos, pode trazer boa sorte.

Bater na madeira: A tradição de bater na madeira para afastar o azar tem raízes antigas. Uma das teorias é que povos antigos acreditavam que árvores tinham poderes protetores. Tocar no tronco seria uma forma de pedir proteção. O costume se espalhou e hoje é praticado em vários países.

Não cortar o cabelo à noite: Em algumas culturas asiáticas e até mesmo em certas tradições brasileiras mais antigas, cortar o cabelo ou as unhas após o pôr do sol é desaconselhado. Acredita-se que isso pode atrair espíritos malignos ou trazer má sorte.

O balde vazio: Na Rússia, encontrar alguém carregando um balde vazio na rua é um mau presságio. Acredita-se que o encontro pode significar que seus esforços serão em vão ou que o dia será improdutivo. Segundo algumas versões dessa crença, para reverter a má sorte, alguns cospem por cima do ombro esquerdo.

