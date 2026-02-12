Assine
overlay
Início Trends
Carnaval

O que comer no Carnaval? 7 receitas fáceis e rápidas para a folia

De espetinhos a sanduíches leves; veja opções práticas e nutritivas para manter a energia durante a festa sem perder tempo na cozinha

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
12/02/2026 15:25

compartilhe

SIGA
x
O que comer no Carnaval? 7 receitas fáceis e rápidas para a folia
Sanduíches naturais são uma opção prática e nutritiva para manter a energia durante a folia do Carnaval. crédito: Freepik

Manter a energia em alta durante o Carnaval exige mais do que apenas disposição. A alimentação cumpre um papel fundamental para garantir que o corpo aguente o ritmo intenso dos blocos e desfiles, sem a necessidade de passar horas na cozinha. A chave é apostar em refeições leves, nutritivas e, acima de tudo, práticas. Além disso, não se esqueça da hidratação: beba bastante água para se manter disposto e evitar os efeitos do calor.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Comidas pesadas e gordurosas podem causar lentidão e desconforto, atrapalhando a diversão. Por outro lado, lanches inteligentes fornecem o combustível necessário para curtir a festa do início ao fim. O segredo está em planejar com antecedência, escolher ingredientes fáceis de combinar e transportar, e garantir que os alimentos perecíveis sejam mantidos em refrigeração adequada, especialmente nos dias quentes.

Leia Mais

Para ajudar nessa missão, preparamos uma lista com opções de lanches e refeições que unem sabor, saúde e praticidade.

Confira 7 ideias fáceis para a folia

  1. Sanduíches naturais: um clássico que nunca falha. Use pão integral para garantir mais fibras e saciedade. Recheios leves como frango desfiado, atum com ricota, ou pastas de grão-de-bico com cenoura ralada são ótimas opções. Embale em plástico filme para facilitar o transporte.

  2. Espetinhos coloridos: são fáceis de comer em pé e dispensam o uso de talheres. Monte combinações com frango em cubos, queijo coalho, tomate cereja e pimentões coloridos. Eles podem ser consumidos frios ou aquecidos rapidamente antes de sair.

  3. Salada no pote: uma forma inteligente de levar uma refeição completa e fresca. A montagem em camadas, começando pelo molho no fundo, evita que as folhas murchem. Intercale legumes, grãos como quinoa, e uma fonte de proteína.

  4. Wraps práticos: funcionam como uma versão mais compacta e versátil do sanduíche. Use pães sírios ou tortilhas e recheie com folhas verdes, peito de peru, queijo minas e outros ingredientes de sua preferência. Enrolados, eles ocupam pouco espaço.

  5. Mix de castanhas e frutas secas: o coringa da energia rápida. Prepare porções individuais em saquinhos com amêndoas, nozes, castanhas e damascos. É o lanche ideal para comer no meio do bloco, quando a fome aperta.

  6. Vitaminas e smoothies reforçados: para quem busca hidratação e nutrientes em uma só bebida. Bata frutas com água de coco ou iogurte natural e adicione aveia para aumentar a saciedade. Leve em uma garrafa térmica para manter a temperatura.

  7. Muffins salgados: podem ser preparados no dia anterior e são perfeitos como porções individuais de proteína. A base pode ser feita com ovos, farelo de aveia e recheios variados, como espinafre com queijo ou frango com milho.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

carnaval receitas-faceis receitas-praticas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay