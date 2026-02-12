Fui chamado na lista de espera do Sisu, e agora? Veja o passo a passo

Receber a notícia da convocação na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026, cujas chamadas começaram a partir de 11 de fevereiro, é um momento de grande alegria, mas a comemoração precisa vir acompanhada de ação imediata. Ser chamado é apenas o primeiro passo de um processo que exige atenção aos detalhes e cumprimento de prazos rigorosos para não perder a vaga tão sonhada.

A convocação não garante a matrícula automática. Na prática, ela funciona como um convite para que você apresente os documentos exigidos pela universidade. A partir deste ponto, toda a comunicação e os procedimentos ocorrem diretamente com a instituição de ensino, e não mais pelo portal do Sisu.

Qual o primeiro passo?

O primeiro passo é confirmar a sua convocação diretamente no site da instituição para a qual você foi selecionado. As universidades publicam editais específicos com o cronograma detalhado, a lista de documentos e os links para o envio online ou as instruções para a entrega presencial. Perder essa data significa a desclassificação automática.

É importante lembrar que, com a mudança para uma edição anual do Sisu, as listas de espera das universidades podem rodar ao longo de todo o ano de 2026 para preencher vagas remanescentes. Portanto, mesmo que seu nome não apareça nas primeiras chamadas, continue acompanhando as atualizações da instituição.

Quais documentos separar?

A lista de documentos pode variar entre as instituições, mas alguns itens são padrão e já podem ser organizados para agilizar o processo. A documentação geralmente comprova sua identidade, conclusão do ensino médio e, se for o caso, o enquadramento em políticas de cotas.

Os documentos mais comuns são:

Documento de identificação com foto (RG ou CNH);

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Certificado de conclusão do ensino médio;

Histórico escolar do ensino médio;

Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral (para maiores de 18 anos);

Comprovante de quitação com o serviço militar (para homens maiores de 18 anos);

Foto 3x4 recente.

Para candidatos aprovados por meio de cotas, a lista se expande. É comum a exigência de comprovantes de renda de todo o núcleo familiar, autodeclarações étnico-raciais e laudos médicos para pessoas com deficiência. É fundamental verificar a lista completa no edital da universidade, pois podem existir exigências específicas.

E depois de enviar os documentos?

Após o envio de toda a papelada, o trabalho ainda não terminou. É preciso acompanhar o site da instituição para verificar a homologação da matrícula. A universidade analisará os arquivos e publicará o resultado, confirmando que você se tornou oficialmente um aluno.

Fique atento aos prazos para eventuais recursos. Caso a universidade aponte alguma pendência na sua documentação, geralmente há um período curto para corrigir o problema e reenviar os arquivos necessários.

