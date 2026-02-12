Malta: por que o país virou um paraíso para nômades digitais?
A pequena ilha no Mediterrâneo está atraindo brasileiros e outros estrangeiros; saiba mais sobre o visto especial e as vantagens de morar e trabalhar lá
A ilha de Malta, no coração do Mediterrâneo, tornou-se um dos destinos mais cobiçados por nômades digitais, incluindo muitos brasileiros. O país combina baixo custo de vida, clima agradável e uma cultura rica com uma política de imigração moderna. O principal atrativo é o visto especial "Nomad Residence Permit", que facilita a residência legal para quem trabalha remotamente para empresas estrangeiras.
Essa iniciativa do governo maltês simplifica a burocracia para profissionais que não pertencem à União Europeia. Com o visto, é possível morar e trabalhar legalmente na ilha, aproveitando a infraestrutura local e a localização estratégica para viajar por toda a Europa. O programa foi pensado para atrair talentos e movimentar a economia local sem competir com o mercado de trabalho interno.
Como funciona o visto para nômades digitais?
O "Nomad Residence Permit" é destinado a cidadãos de países fora da União Europeia que possam comprovar trabalho remoto. A permissão é válida por um ano e pode ser renovada até três vezes, permitindo uma estadia total de até quatro anos. O requisito financeiro principal é demonstrar uma renda mensal bruta de pelo menos 3.500 euros (ou 42.000 euros anuais). O processo de aplicação é projetado para ser ágil e pode ser iniciado online, com um tempo de processamento que costuma levar de dois a cinco meses.
Além da comprovação de renda, os interessados precisam apresentar outros documentos essenciais para a solicitação. A lista inclui:
passaporte válido;
contrato de trabalho que demonstre a modalidade remota;
comprovante de acomodação em Malta;
seguro de saúde com cobertura no país.
Quais as vantagens de morar em Malta?
Além da facilidade do visto, Malta oferece um pacote de benefícios que atrai trabalhadores remotos. A combinação de fatores positivos torna a adaptação mais simples e a experiência de viver no exterior mais agradável.
Os principais pontos que fazem da ilha um destino popular são:
Custo de vida: embora seja um país europeu, os custos com aluguel, alimentação e transporte são mais baixos que em grandes centros como Londres, Paris ou Dublin.
Idioma: o inglês é uma das línguas oficiais, o que elimina uma barreira de comunicação significativa para muitos estrangeiros e facilita a integração na comunidade.
Localização estratégica: a ilha possui excelente conexão com o resto da Europa através de voos de baixo custo, permitindo que os residentes explorem múltiplos países com facilidade.
Qualidade de vida: o país oferece um clima mediterrâneo, com mais de 300 dias de sol por ano, belas praias e um ambiente seguro, com baixos índices de criminalidade.
Internet de alta velocidade: a infraestrutura de conexão é robusta em todo o território, um requisito fundamental para quem depende da internet para trabalhar.
Benefícios fiscais: nômades digitais ficam isentos de imposto de renda no primeiro ano e, após esse período, pagam uma taxa fixa de 10% sobre a renda.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.