Malta: por que o país virou um paraíso para nômades digitais?

A pequena ilha no Mediterrâneo está atraindo brasileiros e outros estrangeiros; saiba mais sobre o visto especial e as vantagens de morar e trabalhar lá

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
12/02/2026 12:31

A ilha de Malta combina beleza natural e arquitetura histórica, atraindo nômades digitais com sua infraestrutura e qualidade de vida. crédito: The Daphne Lens/ Pexels

A ilha de Malta, no coração do Mediterrâneo, tornou-se um dos destinos mais cobiçados por nômades digitais, incluindo muitos brasileiros. O país combina baixo custo de vida, clima agradável e uma cultura rica com uma política de imigração moderna. O principal atrativo é o visto especial "Nomad Residence Permit", que facilita a residência legal para quem trabalha remotamente para empresas estrangeiras.

Essa iniciativa do governo maltês simplifica a burocracia para profissionais que não pertencem à União Europeia. Com o visto, é possível morar e trabalhar legalmente na ilha, aproveitando a infraestrutura local e a localização estratégica para viajar por toda a Europa. O programa foi pensado para atrair talentos e movimentar a economia local sem competir com o mercado de trabalho interno.

Como funciona o visto para nômades digitais?

O "Nomad Residence Permit" é destinado a cidadãos de países fora da União Europeia que possam comprovar trabalho remoto. A permissão é válida por um ano e pode ser renovada até três vezes, permitindo uma estadia total de até quatro anos. O requisito financeiro principal é demonstrar uma renda mensal bruta de pelo menos 3.500 euros (ou 42.000 euros anuais). O processo de aplicação é projetado para ser ágil e pode ser iniciado online, com um tempo de processamento que costuma levar de dois a cinco meses.

Além da comprovação de renda, os interessados precisam apresentar outros documentos essenciais para a solicitação. A lista inclui:

  • passaporte válido;

  • contrato de trabalho que demonstre a modalidade remota;

  • comprovante de acomodação em Malta;

  • seguro de saúde com cobertura no país.

Quais as vantagens de morar em Malta?

Além da facilidade do visto, Malta oferece um pacote de benefícios que atrai trabalhadores remotos. A combinação de fatores positivos torna a adaptação mais simples e a experiência de viver no exterior mais agradável.

Os principais pontos que fazem da ilha um destino popular são:

  • Custo de vida: embora seja um país europeu, os custos com aluguel, alimentação e transporte são mais baixos que em grandes centros como Londres, Paris ou Dublin.

  • Idioma: o inglês é uma das línguas oficiais, o que elimina uma barreira de comunicação significativa para muitos estrangeiros e facilita a integração na comunidade.

  • Localização estratégica: a ilha possui excelente conexão com o resto da Europa através de voos de baixo custo, permitindo que os residentes explorem múltiplos países com facilidade.

  • Qualidade de vida: o país oferece um clima mediterrâneo, com mais de 300 dias de sol por ano, belas praias e um ambiente seguro, com baixos índices de criminalidade.

  • Internet de alta velocidade: a infraestrutura de conexão é robusta em todo o território, um requisito fundamental para quem depende da internet para trabalhar.

  • Benefícios fiscais: nômades digitais ficam isentos de imposto de renda no primeiro ano e, após esse período, pagam uma taxa fixa de 10% sobre a renda.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

