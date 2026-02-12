Os números mais sorteados na história da Mega-Sena; veja a lista
Quer uma ajudinha para a próxima aposta? Estatísticas mostram quais dezenas saem com mais frequência nos sorteios; confira os números 'quentes'
Muitos apostadores buscam uma estratégia para aumentar as chances na Mega-Sena, especialmente quando o prêmio acumula. Analisar os números que mais saíram ao longo da história dos concursos é uma das táticas mais comuns. De acordo com as estatísticas da Caixa Econômica Federal, a dezena 10 lidera o ranking de aparições, com 343 sorteios desde o início da loteria.
Logo em seguida, o número 53 também se destaca como um dos mais frequentes, consolidando-se como uma escolha popular entre aqueles que se baseiam em dados históricos. A análise dos concursos revela um padrão de certas dezenas que, por pura aleatoriedade, acabaram aparecendo mais vezes que outras nos resultados.
Para quem gosta de apostar com base em dados, a lista dos números "quentes" pode ser um guia. Confira as dez dezenas mais sorteadas, com dados atualizados até fevereiro de 2026, e a quantidade de vezes que cada uma apareceu:
10: saiu 343 vezes
53: saiu 336 vezes
05: saiu 322 vezes
37: saiu 321 vezes
34: saiu 320 vezes
33: saiu 316 vezes
42: saiu 315 vezes
23: saiu 314 vezes
41: saiu 312 vezes
24: saiu 311 vezes
Quais dezenas saem com menos frequência?
Na outra ponta da estatística, existem aqueles números considerados mais "azarados" ou "atrasados", que raramente aparecem nos sorteios. Conhecê-los também faz parte da estratégia de alguns jogadores, que preferem evitá-los ou, pelo contrário, apostar que uma hora eles terão que sair.
Entre os que menos deram as caras nos resultados da Mega-Sena, a dezena 26 ocupa a lanterna. Veja a lista dos cinco números que menos apareceram nos sorteios até a mesma data:
26: saiu 243 vezes
21: saiu 251 vezes
55: saiu 252 vezes
15: saiu 255 vezes
22: saiu 256 vezes
Apesar do fascínio que as estatísticas despertam, é fundamental lembrar um ponto importante. A probabilidade de qualquer dezena ser sorteada é exatamente a mesma em todos os concursos. Os sorteios passados não influenciam os resultados futuros, pois cada evento é independente. O uso desses dados é, portanto, uma questão de curiosidade ou superstição, e não uma garantia de prêmio.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.