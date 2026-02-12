Assine
Os números mais sorteados na história da Mega-Sena; veja a lista

Quer uma ajudinha para a próxima aposta? Estatísticas mostram quais dezenas saem com mais frequência nos sorteios; confira os números 'quentes'

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
12/02/2026 12:18

Volantes da Mega-Sena, onde apostadores registram seus números, em busca de um prêmio milionário com ou sem base em estatísticas de sorteios. crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Muitos apostadores buscam uma estratégia para aumentar as chances na Mega-Sena, especialmente quando o prêmio acumula. Analisar os números que mais saíram ao longo da história dos concursos é uma das táticas mais comuns. De acordo com as estatísticas da Caixa Econômica Federal, a dezena 10 lidera o ranking de aparições, com 343 sorteios desde o início da loteria.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Logo em seguida, o número 53 também se destaca como um dos mais frequentes, consolidando-se como uma escolha popular entre aqueles que se baseiam em dados históricos. A análise dos concursos revela um padrão de certas dezenas que, por pura aleatoriedade, acabaram aparecendo mais vezes que outras nos resultados.

Para quem gosta de apostar com base em dados, a lista dos números "quentes" pode ser um guia. Confira as dez dezenas mais sorteadas, com dados atualizados até fevereiro de 2026, e a quantidade de vezes que cada uma apareceu:

  • 10: saiu 343 vezes

  • 53: saiu 336 vezes

  • 05: saiu 322 vezes

  • 37: saiu 321 vezes

  • 34: saiu 320 vezes

  • 33: saiu 316 vezes

  • 42: saiu 315 vezes

  • 23: saiu 314 vezes

  • 41: saiu 312 vezes

  • 24: saiu 311 vezes

Quais dezenas saem com menos frequência?

Na outra ponta da estatística, existem aqueles números considerados mais "azarados" ou "atrasados", que raramente aparecem nos sorteios. Conhecê-los também faz parte da estratégia de alguns jogadores, que preferem evitá-los ou, pelo contrário, apostar que uma hora eles terão que sair.

Entre os que menos deram as caras nos resultados da Mega-Sena, a dezena 26 ocupa a lanterna. Veja a lista dos cinco números que menos apareceram nos sorteios até a mesma data:

  • 26: saiu 243 vezes

  • 21: saiu 251 vezes

  • 55: saiu 252 vezes

  • 15: saiu 255 vezes

  • 22: saiu 256 vezes

Apesar do fascínio que as estatísticas despertam, é fundamental lembrar um ponto importante. A probabilidade de qualquer dezena ser sorteada é exatamente a mesma em todos os concursos. Os sorteios passados não influenciam os resultados futuros, pois cada evento é independente. O uso desses dados é, portanto, uma questão de curiosidade ou superstição, e não uma garantia de prêmio.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

