O que fazer no Bahrein? Descubra o luxo e a cultura do país da F1

Além da velocidade das pistas, o pequeno país do Golfo Pérsico oferece história, mercados tradicionais e arquitetura moderna; confira um roteiro completo

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
12/02/2026 11:27

O que fazer no Bahrein? Descubra o luxo e a cultura do país da F1
O portão Bab Al Bahrain, entrada para o tradicional Manama Souq, representa a fusão de história e cultura no coração da capital do Bahrein. crédito: Diego Delso/ Wikimedia Commons

Com os motores da Fórmula 1 aquecendo para a pré-temporada no Circuito Internacional do Sakhir, os olhos do mundo se voltam para o Bahrein. Mas o pequeno reino insular no Golfo Pérsico é muito mais do que a velocidade das pistas. O país oferece uma mistura única de história milenar, cultura árabe e uma arquitetura moderna que impressiona.

Visitar o Bahrein é como viajar por diferentes épocas no mesmo lugar. Em Manama, a capital, essa transição fica evidente. De um lado, arranha-céus futuristas dominam a paisagem. Do outro, a tradição pulsa nos mercados de rua, conhecidos como souqs, onde os aromas de especiarias e o colorido dos tecidos convidam a uma imersão cultural.

Tradição e história além das pistas

O ponto de partida para explorar a alma do Bahrein é o portão Bab Al Bahrain. Ele serve como entrada para o Manama Souq, um labirinto de lojas que vendem de tudo: tapetes, joias de pérolas, temperos e artesanato local. As pérolas, aliás, foram por séculos a principal fonte de riqueza do reino, e sua história pode ser explorada no Museu Nacional do Bahrein.

Outro marco histórico fundamental é o Forte do Bahrein, ou Qal'at al-Bahrain. O local, declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO, abriga vestígios arqueológicos que remontam a 2.300 a.C., quando a civilização Dilmun florescia na região. É uma verdadeira aula de história a céu aberto, com uma vista privilegiada para o mar.

Modernidade e arquitetura arrojada

Em forte contraste com sua herança antiga, o Bahrein exibe uma face moderna e sofisticada. O Bahrain World Trade Center é um dos maiores exemplos, com suas duas torres em formato de vela conectadas por três turbinas eólicas gigantes. A estrutura não é apenas um ícone arquitetônico, mas também um símbolo de sustentabilidade.

A área da Baía do Bahrein (Bahrain Bay) concentra grande parte do luxo e da modernidade do país, com hotéis de alto padrão, restaurantes e empreendimentos arrojados. É o cenário ideal para quem busca experiências mais cosmopolitas, sem abrir mão da hospitalidade local.

Principais atrações para visitar no Bahrein

  • Mesquita Al-Fatih: uma das maiores mesquitas do Bahrein, construída com mármore da Itália, vidro da Áustria e madeira de teca da Índia. A visita guiada é uma ótima oportunidade para entender mais sobre a cultura islâmica.

  • Circuito Internacional do Bahrein: mesmo fora da temporada de corridas, é possível visitar o circuito em Sakhir. Algumas experiências permitem que os visitantes pilotem carros de corrida ou façam um tour pelas instalações.

  • Árvore da Vida: uma árvore solitária com idade estimada em mais de 400 anos que sobrevive no meio do deserto, a quilômetros de qualquer fonte de água conhecida. Sua resiliência a transformou em uma atração mística e muito visitada.

  • Casas tradicionais de Muharraq: a antiga capital do país preserva uma arquitetura única, com casas restauradas que mostram o estilo de vida da era das pérolas. O percurso é um passeio cultural imperdível.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

