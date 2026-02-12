Assine
overlay
Início Trends
Bem Viver

Infarto fulminante como o do influencer Maderite: o que é e sintomas

A morte súbita do jovem chocou a internet; cardiologistas explicam as causas, os sinais de alerta e se é possível prevenir um ataque cardíaco agudo

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
12/02/2026 11:11

compartilhe

SIGA
x
Infarto fulminante como o do influencer Maderite: o que é e sintomas
A aferição regular da pressão arterial é fundamental nos check-ups de rotina para prevenir doenças cardíacas e infarto. crédito: Freepik

A morte súbita do influenciador digital Henrique Maderite, de 50 anos, vítima de um infarto fulminante, acendeu um alerta sobre a gravidade dos ataques cardíacos agudos, especialmente em pessoas relativamente jovens. O caso, ocorrido no dia 6 de fevereiro de 2026, chocou seus mais de 2 milhões de seguidores e trouxe à tona dúvidas sobre o que é, de fato, essa condição, quais são os sinais e como é possível se prevenir.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O infarto fulminante é, tecnicamente, um infarto agudo do miocárdio de proporções massivas. Ele ocorre quando o fluxo de sangue para uma parte importante do coração é interrompido de forma abrupta, geralmente pelo rompimento de uma placa de gordura que forma um coágulo e obstrui uma artéria coronária principal. A falta de oxigênio causa a morte do tecido cardíaco rapidamente, levando a uma parada cardiorrespiratória em poucos minutos.

Leia Mais

Diferente de outros tipos de infarto, em que os sintomas podem evoluir ao longo de horas, a versão fulminante é devastadora e imediata. A chance de sobrevivência é mínima, pois muitas vezes o socorro médico não chega a tempo de reverter o quadro.

Principais causas e fatores de risco

Embora possa ocorrer em qualquer idade, o infarto fulminante está frequentemente associado a uma combinação de fatores de risco. O controle dessas condições é a principal forma de prevenção. Os mais comuns são:

  • Hipertensão arterial: a pressão alta sobrecarrega o coração e as artérias.

  • Colesterol alto: o excesso de LDL (colesterol ruim) leva à formação de placas de gordura nas artérias.

  • Diabetes: o açúcar elevado no sangue danifica os vasos sanguíneos.

  • Tabagismo: as substâncias do cigarro agridem as paredes das artérias e facilitam a formação de coágulos.

  • Obesidade e sedentarismo: contribuem para o desenvolvimento de todas as condições anteriores.

  • Histórico familiar: a genética também desempenha um papel importante na predisposição a doenças cardíacas.

Sinais de alerta que não podem ser ignorados

Reconhecer os sintomas de um ataque cardíaco é crucial para buscar ajuda imediata. Em um infarto agudo, o tempo é um fator determinante. Fique atento a Sinais de alerta como:

  • Dor súbita e intensa no peito, que pode ser sentida como uma pressão, aperto ou queimação.

  • Irradiação da dor para o braço esquerdo, ombros, costas, pescoço ou mandíbula.

  • Falta de ar repentina, mesmo em repouso.

  • Suor frio, náuseas, vômitos ou tontura.

  • Sensação de desmaio iminente.

Ao sentir qualquer um desses sintomas, o procedimento correto é ligar imediatamente para 192 (SAMU) ou procurar um serviço de emergência. A prevenção, por meio de check-ups regulares e um estilo de vida saudável, com dieta balanceada e prática de exercícios, continua sendo a melhor estratégia para proteger a saúde do coração.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

infarto infarto-fulminante saude-do-coracao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay