Infarto fulminante como o do influencer Maderite: o que é e sintomas

A morte súbita do influenciador digital Henrique Maderite, de 50 anos, vítima de um infarto fulminante, acendeu um alerta sobre a gravidade dos ataques cardíacos agudos, especialmente em pessoas relativamente jovens. O caso, ocorrido no dia 6 de fevereiro de 2026, chocou seus mais de 2 milhões de seguidores e trouxe à tona dúvidas sobre o que é, de fato, essa condição, quais são os sinais e como é possível se prevenir.

O infarto fulminante é, tecnicamente, um infarto agudo do miocárdio de proporções massivas. Ele ocorre quando o fluxo de sangue para uma parte importante do coração é interrompido de forma abrupta, geralmente pelo rompimento de uma placa de gordura que forma um coágulo e obstrui uma artéria coronária principal. A falta de oxigênio causa a morte do tecido cardíaco rapidamente, levando a uma parada cardiorrespiratória em poucos minutos.

Diferente de outros tipos de infarto, em que os sintomas podem evoluir ao longo de horas, a versão fulminante é devastadora e imediata. A chance de sobrevivência é mínima, pois muitas vezes o socorro médico não chega a tempo de reverter o quadro.

Principais causas e fatores de risco

Embora possa ocorrer em qualquer idade, o infarto fulminante está frequentemente associado a uma combinação de fatores de risco. O controle dessas condições é a principal forma de prevenção. Os mais comuns são:

Hipertensão arterial: a pressão alta sobrecarrega o coração e as artérias.

Colesterol alto: o excesso de LDL (colesterol ruim) leva à formação de placas de gordura nas artérias.

Diabetes: o açúcar elevado no sangue danifica os vasos sanguíneos.

Tabagismo: as substâncias do cigarro agridem as paredes das artérias e facilitam a formação de coágulos.

Obesidade e sedentarismo: contribuem para o desenvolvimento de todas as condições anteriores.

Histórico familiar: a genética também desempenha um papel importante na predisposição a doenças cardíacas.

Sinais de alerta que não podem ser ignorados

Reconhecer os sintomas de um ataque cardíaco é crucial para buscar ajuda imediata. Em um infarto agudo, o tempo é um fator determinante. Fique atento a Sinais de alerta como:

Dor súbita e intensa no peito, que pode ser sentida como uma pressão, aperto ou queimação.

Irradiação da dor para o braço esquerdo, ombros, costas, pescoço ou mandíbula.

Falta de ar repentina, mesmo em repouso.

Suor frio, náuseas, vômitos ou tontura.

Sensação de desmaio iminente.

Ao sentir qualquer um desses sintomas, o procedimento correto é ligar imediatamente para 192 (SAMU) ou procurar um serviço de emergência. A prevenção, por meio de check-ups regulares e um estilo de vida saudável, com dieta balanceada e prática de exercícios, continua sendo a melhor estratégia para proteger a saúde do coração.

