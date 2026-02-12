7 hábitos simples para proteger a saúde do seu coração todos os dias

A notícia da morte súbita do influenciador digital Maderite, vítima de um infarto fulminante, acendeu um alerta sobre a importância de cuidar da saúde do coração. Embora fatores genéticos possam influenciar, a adoção de hábitos simples no dia a dia é uma das formas mais eficazes de prevenir doenças cardiovasculares e garantir uma vida mais longa e saudável. Pequenas mudanças na rotina podem fazer uma grande diferença.

Integrar práticas saudáveis não exige uma transformação radical. Começar com ajustes graduais é o caminho para fortalecer o sistema cardiovascular sem sobrecarregar o corpo ou a mente. A chave está na consistência, transformando boas escolhas em um estilo de vida permanente. Confira sete hábitos que podem proteger seu coração diariamente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.