7 hábitos simples para proteger a saúde do seu coração todos os dias
Pequenas mudanças na alimentação, na rotina de exercícios e no controle do estresse podem reduzir drasticamente o risco de doenças cardiovasculares
compartilheSIGA
A notícia da morte súbita do influenciador digital Maderite, vítima de um infarto fulminante, acendeu um alerta sobre a importância de cuidar da saúde do coração. Embora fatores genéticos possam influenciar, a adoção de hábitos simples no dia a dia é uma das formas mais eficazes de prevenir doenças cardiovasculares e garantir uma vida mais longa e saudável. Pequenas mudanças na rotina podem fazer uma grande diferença.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Integrar práticas saudáveis não exige uma transformação radical. Começar com ajustes graduais é o caminho para fortalecer o sistema cardiovascular sem sobrecarregar o corpo ou a mente. A chave está na consistência, transformando boas escolhas em um estilo de vida permanente. Confira sete hábitos que podem proteger seu coração diariamente.
Leia Mais
Doenças cardíacas: prevenção está na alimentação e estilo de vida
Sedentarismo é o novo cigarro? Cardiologista explica comparação
Amor que protege: como relações saudáveis podem beneficiar a saúde cardíaca
Priorize uma alimentação equilibrada: o que você come impacta diretamente a saúde cardíaca. Aumente o consumo de frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras, como peixes e frango. Reduza a ingestão de alimentos ultraprocessados, ricos em sal, açúcar e gorduras saturadas. Essas trocas ajudam a controlar a pressão arterial, o colesterol e o peso.
Movimente-se todos os dias: a atividade física regular é fundamental. Tente acumular pelo menos 30 minutos de exercícios moderados, como uma caminhada rápida, na maioria dos dias da semana. O exercício fortalece o músculo cardíaco, melhora a circulação sanguínea e ajuda a manter a pressão arterial em níveis saudáveis.
Durma o suficiente: uma boa noite de sono é reparadora para todo o corpo, incluindo o coração. A privação crônica de sono está associada a um maior risco de hipertensão e doenças cardíacas. O ideal é dormir entre 7 e 9 horas por noite para permitir que o sistema cardiovascular se recupere adequadamente.
Gerencie o estresse: o estresse crônico libera hormônios que podem danificar as artérias e aumentar o risco de um ataque cardíaco. Encontre maneiras saudáveis de relaxar, como praticar meditação, ioga, hobbies ou simplesmente passar tempo com amigos e familiares. Pequenas pausas durante o dia também são importantes.
Mantenha-se hidratado: beber água suficiente ao longo do dia é essencial para o bom funcionamento do corpo. A hidratação adequada ajuda o coração a bombear sangue com mais facilidade pelos vasos sanguíneos, evitando que o órgão trabalhe sob sobrecarga.
Não fume e modere o álcool: o tabagismo é um dos maiores vilões da saúde cardiovascular, pois danifica o revestimento das artérias. Parar de fumar traz benefícios imediatos. O consumo excessivo de álcool também pode levar ao aumento da pressão arterial e a outros problemas cardíacos.
Faça check-ups regulares: consultar um médico periodicamente permite monitorar indicadores importantes como pressão arterial, níveis de colesterol e glicose. O diagnóstico precoce de qualquer alteração é crucial para iniciar o tratamento adequado e prevenir complicações graves no futuro.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.