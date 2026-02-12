Como limpar a memória do seu celular e deixá-lo muito mais rápido

Sentir o celular lento e com a memória cheia é um problema comum, mas que pode ser resolvido com alguns ajustes simples. Não é preciso ser um especialista para liberar espaço e devolver a agilidade ao seu aparelho. Com algumas ações diretas nas configurações e nos aplicativos, o desempenho do seu smartphone pode melhorar significativamente em poucos minutos.

Essas tarefas de manutenção removem arquivos desnecessários que se acumulam com o uso diário e sobrecarregam o sistema operacional, seja ele Android ou iOS. Adotar esses hábitos periodicamente evita que o dispositivo trave em momentos importantes e prolonga sua vida útil.

Limpeza de cache: o primeiro passo

Os aplicativos armazenam arquivos temporários, conhecidos como cache, para carregar informações mais rápido. Com o tempo, esses dados se acumulam e ocupam um espaço precioso. Você pode limpá-los manualmente em “Configurações” > “Aplicativos”, selecionando cada app e tocando em “Armazenamento” para encontrar a opção “Limpar cache”. Uma alternativa mais prática é usar ferramentas nativas de limpeza, como o “Files by Google” (Android), que identificam e ajudam a remover arquivos desnecessários de forma automatizada.

Gerencie fotos e vídeos

Imagens e vídeos são, geralmente, os maiores vilões do armazenamento interno. A melhor estratégia é usar serviços de nuvem, como o Google Fotos ou o iCloud da Apple, que guardam seus arquivos de forma segura e permitem que você os apague do dispositivo. Fique atento aos limites de armazenamento gratuito (geralmente 15 GB no Google e 5 GB na Apple), que podem exigir a contratação de um plano pago. Outra dica é configurar a câmera para não salvar mídias em altíssima resolução, caso não seja necessário.

O WhatsApp merece atenção especial, pois costuma baixar automaticamente fotos e vídeos, ocupando muito espaço. Para impedir o download automático, vá em “Configurações” > “Armazenamento e dados”. Na seção “Download automático de mídia”, desative as opções para fotos, vídeos e outros arquivos tanto em dados móveis quanto em Wi-Fi. É importante notar que a opção “Visibilidade de mídia”, encontrada em “Conversas”, apenas oculta os arquivos da galeria do seu celular, mas não impede o download.

Se o seu celular Android possui entrada para cartão SD, aproveite esse recurso. Você pode mover fotos, vídeos e até mesmo alguns aplicativos para o cartão de memória, liberando um espaço considerável no armazenamento interno do aparelho.

Desinstale aplicativos sem uso

Faça uma revisão periódica dos aplicativos instalados no seu celular. Muitos deles são usados poucas vezes e ficam apenas ocupando espaço na memória. Desinstalar aqueles que não são abertos há meses é uma das formas mais eficientes de ganhar espaço e agilidade imediatamente. Mantenha apenas o que for realmente essencial para o seu dia a dia.

Para aplicativos populares que consomem muita memória, considere usar versões mais leves. O Facebook, por exemplo, oferece o Facebook Lite, uma versão oficial que ocupa menos espaço e dados. Outros aplicativos podem ter opções semelhantes, mas é importante verificar a disponibilidade, já que algumas versões, como a do Instagram Lite, não estão disponíveis em todas as regiões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.