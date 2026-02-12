5 plantas fáceis de cuidar para quem não tem tempo ou 'dedo verde'

Trazer o verde para dentro de casa é um desejo comum, mas a rotina corrida e o medo de não saber cuidar das plantas acabam adiando os planos. A boa notícia é que existem espécies que parecem ter sido feitas para quem tem pouco tempo ou se considera um iniciante no mundo da jardinagem. Elas são resistentes, adaptáveis e exigem o mínimo de manutenção.

Essas plantas sobrevivem bem em ambientes internos e perdoam alguns esquecimentos, como a falta de rega ou a pouca luminosidade. Escolher uma delas é o primeiro passo para criar um pequeno oásis particular sem estresse. Com cuidados básicos, elas se mantêm saudáveis e bonitas, purificando o ar e trazendo mais vida à decoração.

Confira cinco opções perfeitas para começar:

Jiboia (Epipremnum aureum)

Extremamente versátil, a jiboia pode ser usada como planta pendente ou como trepadeira em suportes. Suas folhas em formato de coração criam um efeito cascata que preenche o ambiente. Ela se adapta bem a locais com pouca luz e só precisa de água quando a terra está seca ao toque. É uma das espécies mais fáceis de cuidar e propagar. Espada-de-São-Jorge (Dracaena trifasciata)

Com suas folhas rígidas e verticais, a espada-de-são-jorge tem um visual moderno e escultural. É conhecida por sua incrível resistência, adaptando-se bem à luz indireta, mas tolerando locais de sombra parcial. As regas devem ser bem espaçadas, pois ela não tolera excesso de água. Além disso, é famosa por ajudar a purificar o ar de ambientes internos. É importante notar, no entanto, que ela é tóxica para cães e gatos se ingerida. Zamioculca (Zamioculcas zamiifolia)

Se você esquece de regar suas plantas, a zamioculca é a escolha ideal. Suas folhas verdes e brilhantes, que parecem enceradas, armazenam água, o que a torna muito tolerante a longos períodos de seca. Ela também não exige muita luz para se desenvolver, sendo perfeita para cantos mais escuros da casa ou do apartamento. Cacto (Família Cactaceae)

Um clássico entre as plantas de fácil manutenção, o cacto é sinônimo de resiliência. Acostumado a ambientes áridos, ele precisa de pouquíssima água e de muita luz solar direta, idealmente de 4 a 6 horas por dia. A principal regra aqui é simples: regue apenas quando o solo estiver totalmente seco. O excesso de umidade é o seu maior inimigo. Clorofito (Chlorophytum comosum)

Também chamado de planta-aranha, o clorofito é ótimo para iniciantes e cresce rapidamente. Suas folhas longas e arqueadas produzem pequenas mudas nas pontas, que podem ser replantadas. Ele prefere luz indireta e regas regulares, mas sem encharcar o solo. É uma planta que se adapta bem a diferentes condições de cultivo.

