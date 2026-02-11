7 destinos tranquilos para fugir da folia do Carnaval no Brasil

Enquanto milhões de brasileiros se preparam para os blocos e desfiles, muitos outros buscam um refúgio longe da agitação do Carnaval. Se você faz parte do time que troca a folia por dias de descanso, saiba que o Brasil oferece roteiros incríveis para recarregar as energias. São opções que vão de serras charmosas a praias quase desertas, ideais para quem quer aproveitar o feriado com muita paz.

Esses destinos combinam natureza exuberante, boa gastronomia e um ritmo mais lento, perfeito para se desconectar da rotina. Planejar uma viagem para um desses locais pode ser a alternativa ideal para transformar o período de festa em uma oportunidade de relaxamento e contato com novas paisagens. Confira a seguir algumas sugestões para um Carnaval diferente.

Destinos para relaxar no Carnaval

1. Monte Verde (MG)

Com um clima europeu em plena Serra da Mantiqueira, o distrito mineiro é o lugar certo para quem curte o frio da montanha. Suas ruas charmosas, opções de fondue e pousadas aconchegantes criam um cenário romântico e tranquilo, distante de qualquer barulho de trio elétrico.

2. Chapada dos Veadeiros (GO)

Para os que buscam uma conexão profunda com a natureza, a Chapada dos Veadeiros é imbatível. O destino, no coração de Goiás, é famoso por suas cachoeiras espetaculares, trilhas desafiadoras e uma atmosfera mística. É o roteiro perfeito para renovar as energias em meio ao cerrado.

3. São Miguel dos Milagres (AL)

Este trecho do litoral alagoano, conhecido como Rota Ecológica dos Milagres, abriga praias de águas mornas e cristalinas, protegidas por recifes de corais. O ritmo aqui é lento, com pousadas charmosas e um clima rústico que convida ao descanso total, longe das multidões.

4. Ilha do Mel (PR)

Na Ilha do Mel, carros não entram. O acesso é feito apenas de barco, o que já garante o clima de sossego. Com praias preservadas, trilhas ecológicas e pouca estrutura urbana, o destino paranaense é um convite para esquecer do mundo e aproveitar a natureza em seu estado mais puro.

5. Visconde de Mauá (RJ)

Localizada na divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, a região de Visconde de Mauá é formada por três vilas: Mauá, Maringá e Maromba. O lugar é repleto de cachoeiras, piscinas naturais e uma excelente gastronomia, ideal para quem busca o charme e a tranquilidade da serra.

6. Petrópolis (RJ)

Fugir da folia não significa abrir mão da cultura. A Cidade Imperial, na serra fluminense, oferece um roteiro histórico, com o Museu Imperial e o Palácio de Cristal. O clima ameno e os restaurantes sofisticados fazem de Petrópolis uma ótima opção para um feriado cultural e relaxante.

7. Parque Estadual do Ibitipoca (MG)

Para os mais aventureiros, este parque em Minas Gerais oferece paisagens de tirar o fôlego, com grutas, picos e cachoeiras de água avermelhada. O número limitado de visitantes por dia garante uma experiência de imersão na natureza com muita tranquilidade.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.