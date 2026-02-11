5 sinais de problemas no pâncreas que você nunca deve ignorar

O pâncreas é um órgão silencioso, mas essencial para o corpo, atuando tanto na digestão quanto na produção de insulina. O aumento das discussões sobre novos medicamentos para emagrecimento, como as populares canetas injetáveis, trouxe à tona a importância de ficar atento à saúde desse órgão. Ignorar os sinais que ele envia pode levar a problemas sérios, como pancreatite ou outras doenças graves.

Reconhecer os sintomas é o primeiro passo para buscar ajuda médica e evitar complicações. Muitos sinais podem ser confundidos com problemas digestivos comuns, mas a persistência ou a combinação de alguns deles deve acender um alerta imediato. Estar informado é fundamental para cuidar da sua saúde de forma proativa.

Sinais de que o pâncreas pode não estar bem

Ficar atento a mudanças no corpo é crucial. Alguns sintomas são mais sutis, enquanto outros são bastante evidentes. Conheça os cinco principais sinais que merecem uma investigação médica.

1. Dor na parte superior do abdômen

Uma dor persistente que começa na parte superior da barriga e pode se espalhar para as costas é um dos sintomas mais clássicos. Essa dor costuma piorar após as refeições, especialmente se a comida for rica em gordura. Diferente de uma dor de estômago comum, ela pode ser constante e intensa.

2. Náuseas e vômitos persistentes

Sentir-se enjoado com frequência e vomitar, principalmente depois de comer, pode indicar que o pâncreas não está produzindo as enzimas digestivas necessárias. Essa dificuldade em processar os alimentos causa um mal-estar contínuo que não deve ser tratado como algo normal.

3. Perda de peso inexplicada

Emagrecer sem fazer dieta ou aumentar a prática de exercícios físicos é um sinal de alerta importante. Isso pode ocorrer porque o corpo não consegue absorver os nutrientes dos alimentos adequadamente, resultado de uma falha na função digestiva do pâncreas.

4. Fezes com aparência diferente

Alterações na cor e na consistência das fezes também são um indicativo. Fezes que parecem oleosas, flutuam no vaso sanitário e têm um odor muito forte podem sinalizar má absorção de gordura, um problema diretamente ligado à insuficiência pancreática.

5. Icterícia súbita

Se a pele e a parte branca dos olhos adquirem um tom amarelado, isso é um sinal de icterícia. O sintoma acontece quando o ducto biliar, que passa pelo pâncreas, fica bloqueado, geralmente por inflamação ou um tumor. A urina também pode ficar mais escura.

