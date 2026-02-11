Roteiro pela Coreia do Sul: visite os locais de gravação de k-dramas

A febre dos k-dramas transformou a Coreia do Sul em um destino dos sonhos para muitos brasileiros. Mais do que apenas assistir às histórias na tela, agora é possível caminhar pelos mesmos locais onde cenas de k-dramas de sucesso, como “Goblin”, foram gravadas. Montar um roteiro que mescla turismo tradicional com a visita a esses cenários icônicos se tornou uma experiência única para os fãs da cultura coreana.

Explorar essas locações permite que os visitantes se sintam parte de suas tramas favoritas, reconhecendo em cada esquina um momento marcante. De palácios seculares a cafés modernos, o país oferece um verdadeiro parque de diversões para os amantes de k-dramas.

Palácios históricos em Seul

O Palácio Gyeongbokgung, o principal de Seul, é parada obrigatória. Com sua arquitetura imponente e jardins deslumbrantes, o local serve de cenário para inúmeros dramas de época, os chamados “sageuks”. É comum ver visitantes vestidos com o hanbok, o traje tradicional coreano, recriando cenas e tirando fotos nos mesmos pátios e pavilhões vistos em produções como “Kingdom”.

Outro ponto frequente é o Palácio Changdeokgung, conhecido pelo seu Jardim Secreto. Suas paisagens bucólicas e construções preservadas são o plano de fundo perfeito para histórias de romance e intrigas da realeza, aparecendo em k-dramas de época como “Love in the Moonlight”.

Cenários urbanos e modernos

A N Seoul Tower, na montanha Namsan, é talvez um dos locais mais românticos de Seul, famoso pelas cenas de encontros e declarações de amor. A tradição de prender cadeados na grade do observatório, simbolizando o amor eterno, foi popularizada por vários k-dramas. A vista panorâmica da cidade a partir da torre é um espetáculo que complementa a visita.

Para um toque futurista, o Dongdaemun Design Plaza (DDP), com suas curvas metálicas e design arrojado, serviu de cenário para séries como “Vincenzo”, que exploram tecnologia e modernidade. A estrutura se destaca na paisagem urbana e rende fotos incríveis, especialmente à noite, quando sua iluminação é acesa.

Fora da capital: paisagens inesquecíveis

A cidade litorânea de Pohang ganhou destaque após servir de cenário para o popular k-drama “Hometown Cha-Cha-Cha”. O mercado, o porto e as paisagens costeiras que encantaram os espectadores se tornaram pontos turísticos. Além dos locais da série, a cidade também abriga a impressionante escultura Space Walk, uma passarela de aço que se assemelha a uma montanha-russa e oferece uma experiência visual única aos visitantes.

Além dos grandes monumentos, a magia dos k-dramas está nos detalhes do dia a dia. Cafés temáticos, livrarias charmosas e ruas de comércio vibrantes em bairros como Hongdae e Itaewon também são frequentemente utilizados como locações, proporcionando um roteiro autêntico e cheio de descobertas.

