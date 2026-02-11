7 lugares incríveis para conhecer no Canadá durante o inverno

Quando o inverno chega ao Canadá, geralmente entre dezembro e março, o país se transforma em um cenário mágico, muito além das baixas temperaturas. A neve cobre paisagens e cidades, abrindo um leque de atividades únicas que só podem ser aproveitadas nesta época do ano. Para quem busca uma viagem inesquecível, o frio canadense oferece desde festivais vibrantes a espetáculos naturais deslumbrantes.

Longe de ser uma estação para ficar em casa, o inverno convida a explorar um Canadá diferente, repleto de pistas de patinação, montanhas para esquiar e luzes que colorem o céu. Cada província revela um charme particular, com opções para todos os gostos e perfis de viajantes. Descubra a seguir sete destinos incríveis para aproveitar o melhor da estação.

Quebec City, Quebec

Com sua arquitetura europeia e ruas de paralelepípedos, a cidade de Quebec parece um conto de fadas no inverno. O centro histórico, conhecido como Old Quebec, fica ainda mais charmoso coberto de neve. É lá que acontece o famoso Carnaval de Inverno de Quebec, o maior carnaval de inverno do mundo, com desfiles, esculturas de gelo e muita animação.

Banff National Park, Alberta

Localizado nas Montanhas Rochosas, o Parque Nacional de Banff é um paraíso para os amantes da natureza. No inverno, seus lagos, como o icônico Lake Louise, congelam e se transformam em imensas pistas de patinação com um visual espetacular. As montanhas ao redor oferecem algumas das melhores pistas de esqui e snowboard do mundo.

Ottawa, Ontário

A capital do Canadá abriga uma atração única: o Canal Rideau. Durante o inverno, ele se congela e vira a maior pista de patinação natural do mundo, com quase oito quilômetros de extensão. Patinar pelo canal é um programa clássico para moradores e turistas, que aproveitam os quiosques de comida e bebida ao longo do percurso.

Whistler, British Columbia

Considerado um dos melhores destinos de esqui da América do Norte, Whistler atrai atletas e amadores com suas montanhas imponentes. A infraestrutura é completa, com gôndolas que conectam os picos, como a famosa Peak 2 Peak, que liga as montanhas Whistler e Blackcomb. A vila aos pés da montanha é charmosa e cheia de restaurantes e lojas.

Yellowknife, Territórios do Noroeste

Para quem sonha em ver a Aurora Boreal, Yellowknife é o lugar ideal. A cidade está localizada em uma área privilegiada para a observação do fenômeno, com céu limpo e pouca poluição luminosa, especialmente entre dezembro e março. Empresas locais oferecem passeios para acompanhar o espetáculo de luzes e cores que dançam no céu noturno.

Montreal, Quebec

Mesmo com o frio intenso, Montreal não para. A cidade tem uma rede de túneis subterrâneos, conhecida como RÉSO, que conecta shoppings, estações de metrô e edifícios, permitindo circular sem enfrentar o frio. Além disso, o festival Montréal en Lumière ilumina a cidade com arte, música e gastronomia.

Cataratas do Niágara, Ontário

Visitar as Cataratas do Niágara no inverno proporciona uma experiência completamente diferente. Embora a água nunca pare de correr, o vapor e os respingos congelam ao redor das quedas, criando formações de gelo impressionantes. A névoa que sobe das águas também congela nas árvores e estruturas próximas, formando uma paisagem branca e cintilante que parece de outro mundo.

