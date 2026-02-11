Golpe do 'Valores a Receber': como não cair em fraudes na internet

A nova fase de consultas ao sistema Valores a Receber, do Banco Central, acendeu um alerta para a disseminação de golpes pela internet. Criminosos aproveitam a alta procura pelo serviço para enviar links falsos por meio de aplicativos de mensagens, como WhatsApp e Telegram, além de SMS e e-mail. O objetivo é enganar os cidadãos e roubar dados pessoais e financeiros.

As fraudes funcionam de maneira simples, mas eficaz. Os golpistas criam páginas na internet que imitam o visual do site oficial do Banco Central. Ao clicar no link malicioso, a pessoa é direcionada para esse ambiente falso e incentivada a preencher um formulário com informações como CPF, senhas de banco e números de cartão de crédito.

Leia Mais

Com esses dados em mãos, os criminosos conseguem acesso a contas bancárias, realizam transações indevidas, solicitam empréstimos em nome da vítima e até mesmo vendem as informações em mercados ilegais na internet. O prejuízo pode ser grande e a dor de cabeça para resolver a situação, ainda maior.

Como se proteger e fazer a consulta oficial

Para evitar cair em armadilhas, é fundamental seguir as orientações de segurança e utilizar apenas os canais oficiais. O processo de consulta e resgate do "dinheiro esquecido" possui regras claras que ajudam a identificar tentativas de golpe. Confira as principais dicas para se proteger:

Acesse apenas o site oficial: o único endereço para verificar se você tem valores a receber é o valoresareceber.bcb.gov.br. Não clique em links recebidos e sempre digite o endereço diretamente no navegador.

Desconfie de links: o Banco Central não envia links por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens para tratar sobre valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais. Toda comunicação desse tipo é falsa.

O serviço é gratuito: não existe nenhuma cobrança de taxa para consultar ou solicitar o resgate do seu dinheiro. Se alguém pedir qualquer tipo de pagamento para liberar os valores, trata-se de um golpe.

Nenhuma senha é solicitada: para a consulta inicial, o sistema oficial exige apenas o CPF e a data de nascimento. Senhas bancárias ou números de cartão nunca são solicitados no processo.

Caso você tenha clicado em um link suspeito ou fornecido seus dados em uma página falsa, a recomendação é entrar em contato imediatamente com seu banco para relatar o ocorrido e bloquear acessos ou transações suspeitas. Também é importante alterar todas as suas senhas e registrar um boletim de ocorrência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.