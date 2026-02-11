Roteiro em Birmingham: o que fazer na cidade dos 'Peaky Blinders'

Imortalizada pela série “Peaky Blinders” e conhecida mundialmente por seus clubes de futebol, a cidade de Birmingham, na Inglaterra, oferece muito mais do que gramados e tramas de época. Este importante centro da Revolução Industrial se transformou em um destino vibrante, com canais charmosos, museus e uma rica cena cultural, ideal para um roteiro de poucos dias.

A cidade, localizada na região de West Midlands, soube preservar seu passado enquanto abraçava a modernidade. O resultado é um lugar onde armazéns de tijolos vermelhos abrigam restaurantes da moda e a arquitetura futurista convive com edifícios vitorianos. É o cenário perfeito para quem busca uma experiência autêntica na Inglaterra, longe do agito de Londres.

Nos passos dos Shelbys

Para os fãs da série, uma visita ao Black Country Living Museum é indispensável. Situado nos arredores de Birmingham, este museu a céu aberto recria a vida no século 19 e serviu de cenário para muitas cenas icônicas de “Peaky Blinders”. É uma verdadeira viagem no tempo, com casas, lojas e oficinas da época, além de personagens caracterizados que interagem com o público.

Os canais de Birmingham

Um fato curioso é que Birmingham possui mais quilômetros de canais do que Veneza. Construídos a partir de 1768 para transportar mercadorias durante a Revolução Industrial, hoje eles oferecem um refúgio tranquilo no coração da cidade. Um passeio a pé ou de barco por suas margens, especialmente na área central de Gas Street Basin, revela uma nova perspectiva, com pubs, cafés e residências charmosas ao longo do percurso.

Cultura, compras e história

Além dos cenários históricos, Birmingham concentra atrações para todos os gostos. A cidade é um polo cultural e comercial que merece ser explorado com calma. Entre os destaques, estão:

Jewellery Quarter: um bairro histórico que concentra centenas de joalherias e oficinas. A área é responsável por cerca de 40% de toda a produção de joias do Reino Unido e possui um museu que conta sua história.

Birmingham Museum & Art Gallery: com um acervo que vai de artefatos antigos a uma das mais importantes coleções de arte pré-rafaelita do mundo, o museu é uma parada obrigatória para os amantes da cultura.

Bullring & Grand Central: um complexo de compras com arquitetura arrojada, cuja fachada espelhada do edifício Selfridges se tornou um dos cartões-postais modernos da cidade.

Victoria Square: a praça central é o coração cívico de Birmingham, rodeada por edifícios históricos imponentes, como a Town Hall e a Council House.

