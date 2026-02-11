Roteiro em Birmingham: o que fazer na cidade dos 'Peaky Blinders'
Além de futebol, a cidade inglesa oferece canais charmosos, museus e uma rica história industrial; veja dicas para um tour pela região
compartilheSIGA
Imortalizada pela série “Peaky Blinders” e conhecida mundialmente por seus clubes de futebol, a cidade de Birmingham, na Inglaterra, oferece muito mais do que gramados e tramas de época. Este importante centro da Revolução Industrial se transformou em um destino vibrante, com canais charmosos, museus e uma rica cena cultural, ideal para um roteiro de poucos dias.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A cidade, localizada na região de West Midlands, soube preservar seu passado enquanto abraçava a modernidade. O resultado é um lugar onde armazéns de tijolos vermelhos abrigam restaurantes da moda e a arquitetura futurista convive com edifícios vitorianos. É o cenário perfeito para quem busca uma experiência autêntica na Inglaterra, longe do agito de Londres.
Leia Mais
O que fazer em BH em um dia chuvoso: 5 roteiros culturais na capital
Nos passos dos Shelbys
Para os fãs da série, uma visita ao Black Country Living Museum é indispensável. Situado nos arredores de Birmingham, este museu a céu aberto recria a vida no século 19 e serviu de cenário para muitas cenas icônicas de “Peaky Blinders”. É uma verdadeira viagem no tempo, com casas, lojas e oficinas da época, além de personagens caracterizados que interagem com o público.
Os canais de Birmingham
Um fato curioso é que Birmingham possui mais quilômetros de canais do que Veneza. Construídos a partir de 1768 para transportar mercadorias durante a Revolução Industrial, hoje eles oferecem um refúgio tranquilo no coração da cidade. Um passeio a pé ou de barco por suas margens, especialmente na área central de Gas Street Basin, revela uma nova perspectiva, com pubs, cafés e residências charmosas ao longo do percurso.
Cultura, compras e história
Além dos cenários históricos, Birmingham concentra atrações para todos os gostos. A cidade é um polo cultural e comercial que merece ser explorado com calma. Entre os destaques, estão:
Jewellery Quarter: um bairro histórico que concentra centenas de joalherias e oficinas. A área é responsável por cerca de 40% de toda a produção de joias do Reino Unido e possui um museu que conta sua história.
Birmingham Museum & Art Gallery: com um acervo que vai de artefatos antigos a uma das mais importantes coleções de arte pré-rafaelita do mundo, o museu é uma parada obrigatória para os amantes da cultura.
Bullring & Grand Central: um complexo de compras com arquitetura arrojada, cuja fachada espelhada do edifício Selfridges se tornou um dos cartões-postais modernos da cidade.
Victoria Square: a praça central é o coração cívico de Birmingham, rodeada por edifícios históricos imponentes, como a Town Hall e a Council House.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.