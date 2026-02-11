Assine
O fim do cartório? 5 documentos que você já pode emitir pela internet

A burocracia está diminuindo; veja uma lista de certidões e documentos oficiais que não exigem mais o deslocamento até um cartório físico

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
11/02/2026 12:01

O fim do cartório? 5 documentos que você já pode emitir pela internet
A digitalização de serviços permite que documentos oficiais sejam obtidos online, diretamente de um computador ou celular. crédito: Freepik

A ida ao cartório, muitas vezes sinônimo de filas e burocracia, está se tornando uma tarefa do passado para vários serviços essenciais. A tecnologia avançou e hoje permite que cidadãos emitam documentos oficiais diretamente de casa, usando apenas um computador ou celular com acesso à internet. Essa transformação digital simplifica rotinas e economiza um tempo valioso.

A mudança é impulsionada pela digitalização de serviços públicos, que buscam oferecer mais agilidade e segurança aos processos. Com a assinatura digital e plataformas governamentais integradas, o que antes exigia deslocamento e espera agora pode ser resolvido em poucos minutos. Confira cinco documentos importantes que você já pode obter online.

Leia Mais

  1. Segunda via de Certidões de Nascimento, Casamento e Óbito
    Seja por perda, necessidade de atualização ou para apresentação em processos, solicitar a segunda via desses registros pode ser feito pela internet através do portal oficial do Registro Civil. É importante destacar que o serviço é pago, e os custos variam conforme o estado e o tipo de entrega (digital ou impressa). A plataforma reúne os cartórios de todo o país, permitindo que o documento seja enviado para o endereço do solicitante.

  2. Certidão de Quitação Eleitoral
    Este documento comprova que o eleitor está com suas obrigações eleitorais em dia. É frequentemente exigido em concursos públicos, processos seletivos e para a emissão de passaporte. A certidão é gratuita e pode ser gerada instantaneamente no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), bastando preencher dados como nome completo, data de nascimento e número do título de eleitor.

  3. Atestado de Antecedentes Criminais
    Emitido pela Polícia Federal, este atestado informa a existência ou não de registros criminais em nome de alguém. É um documento comum em processos de contratação de emprego. A emissão é gratuita e rápida, realizada diretamente no site da PF. O comprovante fica disponível para impressão ou para ser salvo em formato digital no mesmo instante.

  4. Comprovante de Situação Cadastral no CPF
    Saber se o seu CPF está regular é fundamental para diversas transações, como abrir contas em banco e solicitar crédito. A consulta e a emissão do comprovante de situação cadastral são feitas no site da Receita Federal. O processo é gratuito, simples e imediato, fornecendo um documento que atesta a regularidade do cadastro do cidadão.

  5. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital
    A tradicional carteira de trabalho de papel foi substituída pela versão digital. O documento eletrônico reúne todo o histórico de trabalho do cidadão e pode ser acessado por meio do aplicativo para celular ou pelo portal do governo federal. Todas as novas anotações, como contratações e rescisões, são feitas eletronicamente pelas empresas, e o trabalhador acompanha tudo em tempo real.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

servicos-digitais servicos-online

Busca
Preencha o campo


