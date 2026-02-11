Os 5 sistemas de metrô mais modernos e incríveis do mundo

Para milhões de pessoas, o metrô é parte da rotina diária, um meio de transporte para ir e voltar do trabalho. No entanto, em algumas cidades do mundo, os sistemas subterrâneos são tão avançados que se tornaram verdadeiras atrações turísticas. Com tecnologia de ponta, design arrojado e uma eficiência impressionante, eles redefinem a experiência de viajar sobre trilhos.

Essas redes de transporte se destacam não apenas pela pontualidade, mas também pelo conforto e pela integração com a vida urbana. De vagões de luxo a estações que parecem galerias de arte, conheça cinco dos sistemas de metrô mais incríveis e modernos da atualidade.

Metrô de Dubai, Emirados Árabes Unidos

O sistema de metrô de Dubai é um dos sistemas totalmente automatizados mais longos do mundo, operando sem condutores. Ele deteve o recorde de mais extenso do gênero até dezembro de 2024, quando foi superado pelo metrô de Riad. Inaugurado em 2009, destaca-se pela modernidade e luxo de suas estações climatizadas e com design futurista.

Os trens oferecem vagões exclusivos para mulheres e crianças, além de uma classe ouro, com assentos de couro e uma vista panorâmica privilegiada da cidade. A limpeza e a organização são outros pontos que impressionam os passageiros.

Metrô de Tóquio, Japão

Conhecido por sua pontualidade quase impecável, o metrô de Tóquio é um exemplo de eficiência e organização. Os atrasos, quando ocorrem, são medidos em segundos, e a empresa emite atestados para passageiros que chegam tarde ao trabalho por causa de qualquer falha.

Apesar da complexidade de sua rede, que transporta milhões de pessoas diariamente, a limpeza das estações e dos trens é um ponto de destaque. O respeito e o silêncio mantidos pelos usuários também contribuem para uma viagem tranquila.

Metrô de Seul, Coreia do Sul

O sistema de metrô de Seul é um dos mais tecnológicos do planeta. Os passageiros contam com acesso gratuito à internet Wi-Fi de alta velocidade e sinal de celular em todas as estações e trens, permitindo total conectividade durante o trajeto.

As plataformas possuem portas de vidro que só abrem quando o trem está parado, aumentando a segurança. No inverno, muitos dos assentos são aquecidos para garantir mais conforto aos usuários, um detalhe que faz toda a diferença nos dias frios.

Metrô de Copenhague, Dinamarca

Operando 24 horas por dia, sete dias por semana, o metrô de Copenhague também é totalmente automatizado e conhecido por sua alta frequência. Os trens circulam com intervalos de poucos minutos, o que praticamente elimina o tempo de espera nas plataformas.

Seu design minimalista e funcionalidade o tornam um dos sistemas mais eficientes da Europa. Ele conecta o centro da cidade ao aeroporto e a bairros residenciais de forma rápida e segura, sendo uma peça fundamental na mobilidade urbana local.

Metrô de Singapura

O sistema de Mass Rapid Transit (MRT) de Singapura é frequentemente citado como um dos melhores do mundo por sua pontualidade, limpeza e cobertura abrangente. Ele é famoso por suas regras rígidas, que contribuem para a manutenção impecável dos trens e estações.

A integração com outros modais de transporte, como ônibus, é planejada para ser simples e eficiente. As estações são projetadas para serem acessíveis e bem sinalizadas, facilitando o deslocamento de moradores e turistas pela cidade-estado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.