Um roteiro pela Inglaterra que inspirou 'O Morro dos Ventos Uivantes'

Com a expectativa para a estreia de uma nova adaptação de “O Morro dos Ventos Uivantes”, dirigida por Emerald Fennell e com Margot Robbie e Jacob Elordi nos papéis principais, muitos fãs revisitam a trágica história de amor de Catherine e Heathcliff. O que nem todos sabem é que as paisagens sombrias e selvagens do romance existem e podem ser visitadas em um roteiro pelo condado de Yorkshire, no norte da Inglaterra. A região, conhecida como “País Brontë”, serviu de inspiração para a autora Emily Brontë.

O ponto de partida para essa imersão literária é a vila de Haworth. O local, com suas ruas de paralelepípedos e construções de pedra, parece ter parado no tempo. É ali que fica o Brontë Parsonage Museum, a casa onde Emily viveu com sua família e escreveu sua obra-prima. O museu, que hoje abriga a maior coleção mundial de pertences das irmãs, preserva o ambiente e os objetos pessoais da família.

Leia Mais

Top Withens: o verdadeiro morro

A principal atração para os fãs do livro é uma caminhada de cerca de uma hora pelas charnecas até as ruínas da fazenda Top Withens. Esta construção isolada e castigada pelo vento é frequentemente apontada como possível inspiração para a casa da família Earnshaw, o Morro dos Ventos Uivantes, embora estudiosos observem que sua estrutura não corresponde exatamente à descrição do romance. Embora hoje restem apenas paredes de pedra, a localização no topo de uma colina oferece uma visão panorâmica da paisagem desolada e dramática descrita no livro.

O trajeto até lá, popular entre fãs e turistas há décadas, é parte fundamental da experiência, envolvendo o visitante na atmosfera da obra. Os campos de urze, o céu muitas vezes nublado e o vento constante transportam qualquer um diretamente para as páginas do livro.

A Granja da Cruz dos Tordos

Em contraste com a austeridade de Top Withens, a mansão Ponden Hall é tradicionalmente associada à Granja da Cruz dos Tordos, a casa da família Linton. No entanto, especialistas observam que ela não corresponde à descrição dada no romance e que, curiosamente, suas características se aproximam mais da própria fazenda de Wuthering Heights em tamanho e aparência. Apesar do debate, a biblioteca de Ponden Hall era frequentada pelas irmãs Brontë e, segundo a tradição local, sua pequena janela teria inspirado a famosa cena em que o fantasma de Catherine aparece.

Para completar o roteiro, uma visita às quedas d'água da região, conhecidas como Brontë Falls, é indispensável. O local era um refúgio para as irmãs, um ponto de tranquilidade em meio à natureza selvagem que tanto marcou suas vidas e obras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.