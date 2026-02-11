Assine
Infarto em jovens: 7 sinais de alerta que seu corpo emite

A morte de Henrique Maderite acende um alerta; saiba quais sintomas não podem ser ignorados e quando procurar ajuda médica para proteger seu coração

11/02/2026 10:06

A dor no peito, sintoma clássico de infarto, exige atenção imediata para identificar problemas cardíacos e buscar socorro a tempo. crédito: Freepik

A morte súbita do influenciador digital Henrique Maderite, aos 50 anos, vítima de um infarto fulminante, acendeu um alerta sobre a crescente incidência de problemas cardíacos em pessoas jovens. O caso, que ganhou grande repercussão em fevereiro de 2026, evidencia uma realidade preocupante: o ataque cardíaco não é mais uma condição exclusiva de idosos e saber reconhecer os sinais do corpo é fundamental.

Fatores associados ao estilo de vida moderno, como estresse crônico, dieta desbalanceada, sedentarismo e tabagismo, têm contribuído para o aumento do risco cardiovascular em faixas etárias mais novas. Muitas vezes, os sintomas são sutis ou confundidos com problemas menos graves, o que retarda a busca por ajuda médica e eleva o perigo.

Embora a dor no peito seja o sintoma mais conhecido de um infarto, o corpo pode emitir diversos outros alertas que são frequentemente ignorados. Conhecer esses sinais, especialmente os considerados atípicos, é essencial para uma ação rápida que pode salvar vidas.

Sinais de infarto que não devem ser ignorados

  • Dor ou desconforto no peito: é o sinal clássico, descrito como uma sensação de pressão, aperto, queimação ou peso. Geralmente atinge o centro do peito e pode durar vários minutos ou ir e voltar.

  • Dores em outras partes do corpo: o incômodo pode irradiar para os braços, principalmente o esquerdo, mas também para as costas, pescoço, mandíbula ou até mesmo para a região do estômago.

  • Falta de ar súbita: dificuldade para respirar, com ou sem dor no peito associada. Este sintoma pode ocorrer tanto em repouso quanto durante atividades físicas leves.

  • Suor frio, tontura ou desmaio: transpirar intensamente sem motivo aparente, de forma repentina, acompanhado de uma sensação de que a cabeça está leve ou que vai desmaiar.

  • Náuseas, indigestão ou vômito: esses sintomas podem ser facilmente confundidos com um problema gastrointestinal. São sinais de alerta comuns, especialmente em mulheres.

  • Fadiga extrema e inexplicável: um cansaço avassalador e súbito, que surge sem esforço físico que o justifique. Às vezes, essa sensação pode aparecer dias antes do infarto.

  • Ansiedade e sensação de morte iminente: um sentimento intenso e repentino de pânico, angústia ou a impressão de que algo muito ruim está prestes a acontecer.

Na presença de um ou mais desses sinais, a orientação é agir imediatamente. Ligar para o serviço de emergência (192) ou buscar atendimento médico urgente é fundamental. A agilidade no socorro é decisiva para minimizar os danos ao coração e aumentar as chances de recuperação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

