Estresse, dieta ou genética: o que mais causa infarto em jovens hoje

Conheça os principais fatores de risco para a saúde do coração em pessoas com menos de 40 anos e veja dicas de prevenção

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
10/02/2026 15:21

O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e gordurosos é um dos principais fatores para o aumento de doenças cardíacas em jovens. crédito: Freepik

A morte súbita do influenciador digital Henrique Maderite por infarto, aos 50 anos, serviu como um forte alerta sobre a saúde do coração. Embora seu caso não se enquadre na faixa etária abaixo dos 40 anos, ele levanta uma questão crucial que preocupa especialistas: o que está por trás do aumento de eventos cardíacos em uma população cada vez mais jovem?

Embora a genética desempenhe um papel importante, o estilo de vida moderno se tornou o principal gatilho. A combinação de estresse crônico, má alimentação e sedentarismo cria um ambiente propício para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares precoces. Não se trata de um único vilão, mas da soma de vários hábitos ruins.

O estresse contínuo, por exemplo, eleva os níveis de cortisol no corpo, o que pode aumentar a pressão arterial e os processos inflamatórios nas artérias. Com o tempo, essa condição favorece a formação de placas de gordura, que podem se romper e causar um infarto.

A dieta também é um fator determinante. O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras saturadas, sódio e açúcares, acelera o processo de aterosclerose, que é o endurecimento e o entupimento das artérias. Muitos jovens negligenciam o impacto de uma alimentação desregrada, acreditando que o metabolismo rápido os protege, o que não é verdade.

Como reduzir os riscos e cuidar do coração

A prevenção é o caminho mais eficaz e começa com mudanças simples no dia a dia. Adotar hábitos saudáveis desde cedo pode diminuir drasticamente a probabilidade de um evento cardíaco no futuro. As principais recomendações incluem:

  • Faça check-ups regulares: mesmo sem sintomas, é fundamental monitorar anualmente os níveis de colesterol, glicose e a pressão arterial. Isso permite identificar alterações silenciosas antes que se tornem um problema grave.

  • Priorize comida de verdade: baseie sua alimentação em frutas, legumes, verduras, grãos integrais e proteínas magras. Reduza o consumo de fast-food, refrigerantes, doces e produtos industrializados.

  • Movimente o corpo: a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana. Caminhadas, corridas, natação ou qualquer exercício que eleve a frequência cardíaca já traz benefícios.

  • Gerencie o estresse: encontre válvulas de escape saudáveis para a tensão diária. Praticar meditação, ioga, ter um hobby ou simplesmente reservar um tempo para relaxar ajuda a equilibrar os hormônios e proteger o coração.

  • Conheça seu histórico familiar: saber se há casos de doenças cardíacas precoces na família é importante. Essa informação deve ser compartilhada com um médico para que um plano de prevenção mais específico seja traçado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

