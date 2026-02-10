7 sinais de infarto silencioso que podem passar despercebidos no dia a dia

A morte súbita do influenciador digital Henrique Maderite, aos 50 anos, vítima de um infarto fulminante em fevereiro de 2026, acendeu um importante alerta. O episódio trouxe à tona a discussão sobre como os problemas cardíacos podem se manifestar de formas inesperadas, muitas vezes sem a clássica e intensa dor no peito popularizada pelo cinema.

O chamado infarto silencioso, ou com sintomas atípicos, é mais comum do que se imagina e pode ser facilmente confundido com problemas de menor gravidade. Conhecer esses sinais é fundamental para buscar ajuda médica a tempo, pois cada minuto conta para evitar danos permanentes ao coração.

Diferente da imagem popular de alguém levando a mão ao peito, o corpo pode enviar outros avisos de que algo está errado com o sistema cardiovascular. Esses sintomas podem ocorrer de forma isolada ou combinada, e a intensidade varia de pessoa para pessoa, independentemente da idade ou do gênero.

Sinais de alerta que merecem atenção

Ficar atento a manifestações que fogem do comum é o primeiro passo para a prevenção. Alguns sinais podem parecer não ter relação com o coração, mas exigem uma investigação imediata. Conheça sete sintomas que podem indicar um infarto silencioso:

Desconforto em outras áreas: a dor pode irradiar para locais como costas, pescoço, mandíbula, ombros ou até mesmo para a região do estômago. Muitas vezes, é sentida como uma pressão ou aperto, e não uma dor aguda. Falta de ar súbita: sentir dificuldade para respirar sem ter feito esforço físico é um sinal de alerta. Pode ocorrer antes ou durante o desconforto no peito, ou até mesmo como o único sintoma visível. Suor frio e tontura: suar de repente, com a pele fria e pegajosa, acompanhado de tontura ou vertigem, pode indicar que o coração não está bombeando sangue de forma eficiente. Náusea ou indigestão: um mal-estar no estômago, semelhante a uma azia ou indigestão severa, que não melhora e não tem relação com algo que você comeu, pode ser um sintoma de infarto, principalmente em mulheres. Fadiga extrema e inexplicável: sentir um cansaço avassalador, que impede a realização de tarefas simples do dia a dia e não melhora com o descanso, pode ser um sinal de que o coração está sob estresse. Ansiedade súbita: uma sensação de angústia ou de morte iminente, sem um motivo aparente, pode acompanhar outros sintomas físicos de um ataque cardíaco. Dor em um dos braços: embora a dor no braço esquerdo seja mais conhecida, o desconforto pode ocorrer em qualquer um dos braços. A sensação pode começar como uma leve dor e aumentar de intensidade.

