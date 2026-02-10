Quer fugir do Carnaval? 5 destinos internacionais calmos e baratos

Para quem busca uma alternativa à agitação do Carnaval, planejar uma viagem internacional pode ser a solução ideal. Longe dos blocos e desfiles, existem destinos que combinam tranquilidade e preços acessíveis, oferecendo uma experiência de descanso e descoberta sem comprometer o orçamento. Há opções excelentes tanto na América do Sul quanto na Europa.

Se a ideia é relaxar e explorar novas culturas durante o feriado, organizar o roteiro com antecedência garante as melhores condições. A escolha certa permite trocar o samba por paisagens históricas, natureza exuberante ou o charme de cidades com um ritmo completamente diferente.

Destinos para trocar a folia pela tranquilidade

1. Colonia del Sacramento, Uruguai

A cerca de uma hora de ferry a partir de Buenos Aires, esta pequena cidade uruguaia é um verdadeiro refúgio no tempo. Suas ruas de pedra e casarões coloniais preservados criam uma atmosfera de calmaria, ideal para quem quer desconectar. O período do Carnaval é perfeito para caminhadas sem pressa pelo centro histórico, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco.

O destino é ideal para explorar a pé, visitar o antigo farol para uma vista panorâmica do Rio da Prata e aproveitar os charmosos cafés e restaurantes locais. A proximidade com o Brasil torna a viagem rápida e relativamente econômica.

2. Santiago, Chile

A capital chilena oferece uma rara combinação de metrópole organizada com a natureza imponente da Cordilheira dos Andes sempre à vista. Durante o verão sul-americano, a cidade oferece um clima agradável, ideal para explorar suas atrações com mais tranquilidade.

É uma excelente base para explorar as vinícolas do Vale do Maipo, passear por parques bem cuidados como o Cerro San Cristóbal e desfrutar de uma cena gastronômica vibrante e acessível. A cidade possui um sistema de metrô eficiente, o que facilita a locomoção e ajuda a economizar.

3. Bariloche, Argentina

Embora seja famosa pela neve no inverno, Bariloche no verão é um espetáculo à parte. O período do Carnaval coincide com dias longos e ensolarados, perfeitos para explorar os lagos de água cristalina da Patagônia, fazer trilhas nas montanhas e passeios de barco. A cidade fica cheia de flores e paisagens verdes.

O Circuito Chico oferece vistas deslumbrantes e paradas em pontos icônicos. É também a oportunidade perfeita para aproveitar os famosos chocolates artesanais, as carnes e os vinhos de qualidade da região.

4. Lisboa, Portugal

Viajar para a Europa durante o Carnaval brasileiro significa aproveitar a baixa temporada do continente. Em Lisboa, isso se traduz em menos turistas, filas menores nas atrações e preços mais baixos em hospedagem e passagens aéreas. O clima, por ser inverno no hemisfério norte, pode ser frio, mas é geralmente ameno quando comparado ao de outros destinos europeus.

É a oportunidade ideal para explorar com calma os bairros históricos de Alfama e Belém, ouvir fado em uma casa tradicional, visitar museus e, claro, saborear os famosos pastéis de nata. A cidade é acolhedora e oferece uma imersão cultural rica e tranquila.

5. Praga, República Tcheca

Conhecida como a "Cidade das Cem Torres", a capital da República Tcheca parece ter saído de um conto de fadas. No inverno, a paisagem pode ganhar um toque especial com a neve, mas o principal atrativo é o baixo custo. Praga é uma das capitais mais baratas da Europa, tanto para comer quanto para visitar pontos turísticos.

Atravessar a Ponte Carlos, explorar o complexo do Castelo de Praga e se perder pelas ruas medievais da Cidade Velha são experiências inesquecíveis. A cerveja local é famosa mundialmente e incrivelmente barata, complementando uma viagem culturalmente rica e economicamente viável.

