O 'Leão' high-tech: como a IA da Receita Federal cruza seus dados

A Receita Federal está mais vigilante e tecnológica do que nunca. O Fisco agora utiliza um sistema avançado de inteligência artificial para cruzar informações financeiras e digitais dos contribuintes com alta velocidade e eficiência. Essa tecnologia consegue identificar inconsistências entre a renda declarada e o padrão de vida de uma pessoa com uma velocidade e precisão impressionantes.

O sistema funciona como uma imensa teia de informações, conectando dados de diversas fontes. Cada transação via PIX, compra com cartão de crédito, investimento ou aquisição de bens é comunicada eletronicamente à Receita. Esse fluxo contínuo de dados alimenta o supercomputador do órgão, conhecido como T-Rex, que os organiza e analisa em busca de padrões suspeitos.

Diferente do passado, quando a fiscalização dependia de processos manuais e amostragens, a análise hoje é automatizada e abrangente. Os algoritmos são programados para comparar o que você declarou com o que você efetivamente gastou, investiu ou movimentou ao longo do ano.

Quais dados a Receita Federal cruza?

A capacidade de cruzamento de dados do Fisco é vasta e vai muito além das informações bancárias. A tecnologia monitora um ecossistema completo de atividades financeiras e patrimoniais. Se você realizou uma dessas operações, saiba que a Receita já foi informada:

Movimentações financeiras: instituições financeiras enviam a declaração e-Financeira, detalhando saldos de contas, rendimentos de aplicações, consórcios e operações com moeda estrangeira.

Gastos no cartão de crédito: as administradoras de cartões informam semestralmente à Receita Federal, através da Declaração de Operações com Cartão de Crédito (Decred), os gastos dos clientes que superam R$ 5.000,00 mensais para pessoa física ou R$ 15.000,00 para pessoa jurídica.

Compra e venda de imóveis: cartórios são obrigados a entregar a Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), comunicando qualquer transação.

Despesas médicas e de saúde: instituições de saúde, como clínicas, hospitais e laboratórios, informam à Receita Federal os valores pagos pelos pacientes.

Criptomoedas: corretoras de ativos digitais (exchanges) devem reportar todas as operações realizadas em suas plataformas.

Redes sociais: embora não haja monitoramento direto e sistemático pela Receita Federal, informações públicas de redes sociais podem eventualmente ser utilizadas como indício complementar em investigações fiscais já em andamento, especialmente quando demonstram padrão de vida incompatível com a renda declarada.

Quando o sistema identifica uma divergência, o contribuinte é automaticamente selecionado para a malha fina. A partir daí, é preciso apresentar documentos que comprovem a origem dos recursos e a legalidade das operações, sob risco de multas pesadas. A principal recomendação é manter a vida financeira organizada e declarar todas as fontes de renda e patrimônio com transparência para evitar problemas com o Fisco.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.