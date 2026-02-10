Assine
Gastronomia

Cardápio para o Carnaval: 5 receitas fáceis para ter mais energia

Pular nos bloquinhos exige disposição; veja como preparar pratos e lanches rápidos, nutritivos e saborosos para aguentar o ritmo da festa o dia todo

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
10/02/2026 10:59

O wrap prático, com carne ou frango, é uma das receitas indicadas para manter a energia no Carnaval. crédito: Freepik

Com a chegada do Carnaval, a energia se torna o principal combustível para quem deseja aproveitar os dias de folia ao máximo. Manter a disposição durante os blocos e desfiles, no entanto, exige mais do que apenas animação. Uma alimentação adequada é fundamental para garantir que o corpo aguente o ritmo intenso da festa.

A chave é investir em refeições e lanches que combinem carboidratos, para energia rápida, com proteínas e gorduras boas, que garantem a saciedade e a sustentação por mais tempo. Além disso, a hidratação constante é crucial. Pensando nisso, selecionamos cinco receitas fáceis, saborosas e nutritivas para incluir no seu cardápio de Carnaval.

Sanduíche natural turbinado

Um clássico que nunca falha pela praticidade. Use pão integral para garantir mais fibras e saciedade. O recheio pode ser de frango desfiado ou atum, misturado com um pouco de iogurte natural ou maionese light, cenoura ralada e salsão. É uma opção completa, fácil de transportar e que fornece energia de forma equilibrada.

Salada de frutas com iogurte e granola

Para se manter hidratado e com energia, uma boa salada de frutas é ideal. Escolha frutas ricas em água e potássio, como melancia, melão e banana, que pode ajudar na reposição de eletrólitos. Adicione uma porção de iogurte natural para a proteína e um punhado de granola para fornecer carboidratos complexos e fibras, que liberam energia aos poucos.

Wrap prático de carne ou frango

Semelhante ao sanduíche, o wrap é outra excelente alternativa para comer durante a festa. Use uma massa integral e recheie com tiras de frango grelhado ou carne moída refogada. Acrescente folhas verdes, como alface e rúcula, e tomate picado. Ele é leve, nutritivo e fácil de comer em qualquer lugar, sem precisar de pratos ou talheres.

Açaí na tigela caseiro

O açaí é famoso por ser uma fonte de energia. Para uma versão mais saudável, prepare em casa usando a polpa pura, sem adição de açúcar ou xaropes. Bata no liquidificador com uma banana congelada para dar cremosidade. Sirva com frutas frescas, como morango e kiwi, e um pouco de aveia ou sementes de chia por cima.

Macarrão com pesto e tomate cereja

Ideal para uma refeição mais robusta antes de sair para a folia ou para repor as energias na volta. O macarrão é uma ótima fonte de carboidrato. Cozinhe a massa e misture com molho pesto pronto ou caseiro. Finalize com tomates cereja cortados ao meio e lascas de queijo parmesão. É um prato rápido, que fica pronto em poucos minutos e sustenta por horas.

Lembre-se também de conservar bem os alimentos, principalmente os perecíveis, em bolsas térmicas para evitar problemas com o calor típico da época. Para orientações nutricionais personalizadas, especialmente em caso de restrições alimentares, a consulta com um profissional de saúde é sempre recomendada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

