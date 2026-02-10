Como é o Carnaval em 5 países? Conheça as festas mais famosas

Embora o Brasil seja mundialmente conhecido por seus desfiles de samba e blocos de rua, a celebração do Carnaval é uma tradição global, com cada país adicionando seu toque único de cultura e história. A folia se espalha por diferentes continentes, com festas que vão desde bailes de máscaras misteriosos na Europa até paradas musicais vibrantes no Caribe. Conhecer essas versões mostra a riqueza cultural em torno do período que antecede a Quaresma.

As comemorações variam em estilo, mas compartilham a mesma essência de alegria e expressão popular. De Veneza a Nova Orleans, o espírito carnavalesco ganha novas cores, sons e significados, atraindo milhões de turistas todos os anos em busca de experiências autênticas e inesquecíveis.

Itália: a elegância de Veneza

O Carnaval de Veneza é um dos mais antigos e famosos do mundo, com origens que remontam à Idade Média. Embora tenha atingido seu auge no século XVIII, a tradição das máscaras detalhadas e trajes de época, que garantem o anonimato e criam uma atmosfera de mistério, é praticada há séculos. Após ser proibida no final do século XVIII e ressuscitada apenas em 1979, a festa hoje é mais teatral e visual. Em vez de trios elétricos, os canais da cidade se enchem de gôndolas decoradas, e os bailes de gala acontecem em palácios históricos.

Estados Unidos: o jazz de Nova Orleans

Conhecido como Mardi Gras, que significa "Terça-Feira Gorda" em francês, o Carnaval de Nova Orleans é uma das maiores festas dos Estados Unidos. A celebração é marcada por grandes desfiles organizados por associações chamadas "krewes". Carros alegóricos coloridos percorrem as ruas da cidade, e de cima deles os participantes jogam colares de contas, copos e outros brindes para a multidão. A trilha sonora é o jazz, ritmo nascido na cidade, que anima os foliões no famoso Bairro Francês.

Colômbia: a fusão cultural de Barranquilla

Considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, o Carnaval de Barranquilla é uma explosão de diversidade. A festa é uma das maiores da Colômbia e celebra a mistura das culturas europeia, africana e indígena. A música predominante é a cumbia, e os desfiles contam com personagens icônicos, como o Rei Momo e a Rainha do Carnaval. A "Batalha das Flores" é o evento de abertura, um desfile grandioso que simboliza a alegria e a paz.

Trinidad e Tobago: o ritmo do calipso

O Carnaval de Trinidad e Tobago é o evento mais importante do Caribe e famoso por sua energia contagiante. A festa é o berço do calipso e da soca, ritmos que ditam o passo dos foliões. As competições musicais, como o Panorama, que elege a melhor banda de "steelpan" (tambores de aço), são o coração do evento. Outro destaque é o J'ouvert, o início da folia na madrugada de segunda-feira, quando os participantes se cobrem de lama, tinta e chocolate para celebrar.

Alemanha: a sátira de Colônia

Na Alemanha, o "Karneval" de Colônia começa oficialmente em 11 de novembro, mas atinge seu pico na semana que antecede a Quarta-Feira de Cinzas. Conhecida como a "quinta estação do ano", a festa é famosa por seu humor e sátira política. O ponto alto é o desfile da "Rosenmontag" (Segunda-Feira das Rosas), com carros alegóricos que ironizam líderes mundiais e eventos atuais. Durante os "dias loucos", é comum ver pessoas fantasiadas nas ruas, bares e escritórios, celebrando com muita cerveja e música local.

