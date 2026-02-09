Montenegro: um guia pelas baías e montanhas escondidas do Adriático
De Kotor a Budva, descubra as paisagens deslumbrantes e as cidades medievais que fazem deste pequeno país um dos destinos mais surpreendentes da Europa
Escondido na costa do Mar Adriático, Montenegro se revela como um dos segredos mais bem guardados da Europa. Este pequeno país dos Bálcãs combina a imponência de baías que lembram fiordes com o charme de cidades medievais e praias de águas cristalinas, oferecendo uma alternativa acessível e menos movimentada que seus vizinhos mais famosos.
A experiência no país se divide entre paisagens radicalmente diferentes, mas que estão a poucas horas de distância uma da outra. De um lado, a introspectiva Baía de Kotor, com suas águas calmas e montanhas que mergulham no mar. Do outro, a vibrante Riviera de Budva, com praias badaladas e vida noturna agitada.
Kotor: a joia da coroa medieval
O ponto de partida para muitos viajantes é a Baía de Kotor, conhecida turisticamente como o "fiorde" mais ao sul da Europa, embora geologicamente seja uma ria (um vale fluvial submerso). A água espelhada reflete as montanhas rochosas, criando um cenário que parece saído de um conto de fadas. Pequenos vilarejos de pedra, como Perast e suas duas ilhas icônicas, Nossa Senhora das Rochas e São Jorge, pontuam a paisagem e convidam a uma exploração sem pressa.
No coração da baía fica a cidade de Kotor, um labirinto de ruelas de paralelepípedos protegido por muralhas medievais e reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO. A principal atração é subir os cerca de 1.350 degraus da Fortaleza de São João, que serpenteiam pela montanha. O esforço é recompensado com uma vista panorâmica inesquecível de toda a região.
Riviera de Budva: praias e agito
A cerca de 30 minutos de carro de Kotor, o cenário muda completamente. Budva é o epicentro do turismo de praia em Montenegro. A cidade é famosa por sua Stari Grad (Cidade Velha) murada, que avança sobre o mar, e por sua vida noturna pulsante durante o verão europeu.
As praias são o grande atrativo. A Riviera de Budva se estende por quilômetros, oferecendo desde faixas de areia populares, como Mogren e Jaz, até enseadas mais reservadas. Um dos cartões-postais do país, o resort de Sveti Stefan, uma península fortificada, pode ser admirado a partir de mirantes na estrada principal, compondo uma das imagens mais famosas do Adriático.
Como explorar Montenegro
A melhor forma de conhecer o país é de carro. Alugar um veículo oferece a liberdade de parar em mirantes escondidos e descobrir praias isoladas. As estradas são sinuosas, especialmente ao redor da Baía de Kotor, mas as vistas compensam a atenção extra ao volante.
A moeda utilizada é o euro, o que facilita as transações para muitos turistas. Para fugir das multidões e do calor intenso de julho e agosto, os melhores meses para visitar são maio, junho e setembro, quando o clima ainda é agradável e ideal para atividades ao ar livre.
