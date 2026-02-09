Montenegro: um guia pelas baías e montanhas escondidas do Adriático

Escondido na costa do Mar Adriático, Montenegro se revela como um dos segredos mais bem guardados da Europa. Este pequeno país dos Bálcãs combina a imponência de baías que lembram fiordes com o charme de cidades medievais e praias de águas cristalinas, oferecendo uma alternativa acessível e menos movimentada que seus vizinhos mais famosos.

A experiência no país se divide entre paisagens radicalmente diferentes, mas que estão a poucas horas de distância uma da outra. De um lado, a introspectiva Baía de Kotor, com suas águas calmas e montanhas que mergulham no mar. Do outro, a vibrante Riviera de Budva, com praias badaladas e vida noturna agitada.

Kotor: a joia da coroa medieval

O ponto de partida para muitos viajantes é a Baía de Kotor, conhecida turisticamente como o "fiorde" mais ao sul da Europa, embora geologicamente seja uma ria (um vale fluvial submerso). A água espelhada reflete as montanhas rochosas, criando um cenário que parece saído de um conto de fadas. Pequenos vilarejos de pedra, como Perast e suas duas ilhas icônicas, Nossa Senhora das Rochas e São Jorge, pontuam a paisagem e convidam a uma exploração sem pressa.

No coração da baía fica a cidade de Kotor, um labirinto de ruelas de paralelepípedos protegido por muralhas medievais e reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO. A principal atração é subir os cerca de 1.350 degraus da Fortaleza de São João, que serpenteiam pela montanha. O esforço é recompensado com uma vista panorâmica inesquecível de toda a região.

Riviera de Budva: praias e agito

A cerca de 30 minutos de carro de Kotor, o cenário muda completamente. Budva é o epicentro do turismo de praia em Montenegro. A cidade é famosa por sua Stari Grad (Cidade Velha) murada, que avança sobre o mar, e por sua vida noturna pulsante durante o verão europeu.

As praias são o grande atrativo. A Riviera de Budva se estende por quilômetros, oferecendo desde faixas de areia populares, como Mogren e Jaz, até enseadas mais reservadas. Um dos cartões-postais do país, o resort de Sveti Stefan, uma península fortificada, pode ser admirado a partir de mirantes na estrada principal, compondo uma das imagens mais famosas do Adriático.

Como explorar Montenegro

A melhor forma de conhecer o país é de carro. Alugar um veículo oferece a liberdade de parar em mirantes escondidos e descobrir praias isoladas. As estradas são sinuosas, especialmente ao redor da Baía de Kotor, mas as vistas compensam a atenção extra ao volante.

A moeda utilizada é o euro, o que facilita as transações para muitos turistas. Para fugir das multidões e do calor intenso de julho e agosto, os melhores meses para visitar são maio, junho e setembro, quando o clima ainda é agradável e ideal para atividades ao ar livre.

