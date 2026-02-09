Um roteiro por Araxá, a cidade mineira cenário de Dona Beja
A cidade do Triângulo Mineiro é famosa por suas águas termais e pela história da personagem; veja o que fazer e visitar na terra de Dona Beja
Araxá, no Triângulo Mineiro, volta aos holofotes como o cenário do remake da novela “Dona Beja”, originalmente exibida em 1986 pela Rede Manchete. Famosa por suas águas terapêuticas e pelo mito em torno de sua personagem mais célebre, a cidade oferece um roteiro que mistura história, bem-estar e as delícias da culinária de Minas Gerais.
O destino se tornou conhecido nacionalmente pelas suas fontes de águas sulfurosas e radioativas, que atraem visitantes em busca de tratamentos e relaxamento. A lenda de Ana Jacinta de São José, a Dona Beja, uma figura histórica do século XIX, adiciona uma camada de charme e mistério ao local, imortalizada pela literatura e pela televisão.
Principais atrações em Araxá
O ponto de partida para a maioria dos visitantes é o complexo do Grande Hotel e Termas de Araxá. Com uma arquitetura imponente e jardins bem cuidados, o local é um convite ao descanso. As termas oferecem banhos de lama e imersão em águas medicinais, conhecidas por suas propriedades terapêuticas.
Próximo dali, a Fonte Dona Beja é uma parada obrigatória. Segundo a tradição local, a personagem histórica se banhava em suas águas para manter a beleza e a juventude. Hoje, o local é um balneário público onde é possível experimentar os supostos efeitos rejuvenescedores da fonte.
Para quem se interessa por arte e história, o Museu Calmon Barreto é essencial. O espaço preserva a memória cultural e artística da região.
Outro ponto que vale a visita são as ruínas do Hotel Rádio, um antigo cassino que oferece uma vista panorâmica de Araxá. O local, embora abandonado, guarda memórias da época de ouro da cidade e rende ótimas fotos.
O roteiro pode ser complementado com uma visita às fábricas de doces e queijos artesanais. Os produtos locais, como o famoso doce de leite e os queijos artesanais da região, são parte fundamental da experiência e uma ótima opção para levar um pouco do sabor mineiro para casa.
