Roteiro na Austrália: o que fazer em Adelaide, a cidade dos festivais

Adelaide, a capital da Austrália Meridional, é conhecida como a cidade dos festivais. Ela combina uma agenda cultural intensa com o charme de ser o ponto de partida para algumas das melhores regiões vinícolas do mundo, tudo em um cenário com arquitetura histórica e um ritmo de vida tranquilo.

Planejada com um centro compacto e cercado por parques, Adelaide é fácil de explorar a pé ou de bonde. A cidade é um convite para quem busca experiências que unem arte, gastronomia e natureza sem o ritmo frenético de outras metrópoles australianas. Sua localização estratégica a torna um destino versátil para diferentes perfis de viajantes.

Leia Mais

Capital cultural e dos festivais

O apelido de “cidade dos festivais” não é à toa. Todos os anos, Adelaide sedia eventos de renome mundial, como o Adelaide Festival e o Adelaide Fringe, o segundo maior festival Fringe do mundo, atrás apenas do Edinburgh Fringe. Durante esses períodos, as ruas se enchem de apresentações de teatro, música, dança e comédia, atraindo artistas e público de todo o mundo.

Fora da temporada de festivais, a vida cultural continua pulsante no boulevard North Terrace. Ali se concentram a Galeria de Arte da Austrália Meridional, o Museu da Austrália Meridional e a Biblioteca Estadual, todos com entrada gratuita. Para uma imersão nos sabores locais, o Adelaide Central Market é parada obrigatória, com cerca de 80 barracas que vendem produtos frescos, queijos artesanais e iguarias locais.

Porta de entrada para regiões vinícolas

A localização de Adelaide é um de seus maiores trunfos, especialmente para os amantes de vinho. A cidade funciona como base para explorar algumas das mais famosas regiões vinícolas do país, que ficam a uma curta viagem de carro. Cada uma oferece uma experiência única, com paisagens deslumbrantes e vinhos premiados.

Barossa Valley: a cerca de uma hora de carro, é mundialmente famosa por seus vinhos Shiraz robustos e vinícolas históricas.

McLaren Vale: conhecida pela produção de vinhos tintos e pela bela paisagem que combina vinhedos e litoral.

Adelaide Hills: uma região de clima mais frio, ideal para vinhos brancos, como Sauvignon Blanc e Chardonnay, além de espumantes.

Para relaxar, as praias de Adelaide são facilmente acessíveis. Glenelg, a mais popular, fica a cerca de 25 minutos de bonde do centro. Seu calçadão vibrante, cafés e águas calmas são um convite para um fim de tarde. Já quem prefere um refúgio verde dentro da cidade pode visitar o Jardim Botânico de Adelaide, um oásis de tranquilidade para caminhar e apreciar a flora local e internacional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.