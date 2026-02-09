Roteiro pela Gold Coast: o paraíso dos surfistas perto de Brisbane

A apenas uma hora de carro a sudeste de Brisbane, a Gold Coast é muito mais do que um destino vizinho para quem acompanha a liga australiana de futebol. A região é um dos cartões-postais do país, famosa mundialmente por seus mais de 70 quilômetros de praias com areia dourada, ondas perfeitas para o surfe e uma infraestrutura completa para o turismo.

Conhecida como o paraíso dos surfistas, a cidade oferece ondas para todos os níveis de habilidade. Desde iniciantes até profissionais, todos encontram seu espaço no mar da Gold Coast. A cultura do surfe está presente em cada canto, com lojas especializadas, escolas e cafés com vista para as praias mais movimentadas.

As praias que são cartão-postal

A escolha da praia ideal depende do que você procura. Surfers Paradise é o coração pulsante da Gold Coast, com sua orla emoldurada por arranha-céus, restaurantes e uma vida noturna agitada. É o local perfeito para quem busca movimento e conveniência.

Para uma experiência que combina surfe e natureza, Burleigh Heads é a escolha certa. A praia é protegida por um parque nacional, onde trilhas levam a mirantes com vistas espetaculares. A atmosfera é mais descontraída, com um toque boêmio e excelentes opções gastronômicas.

No extremo sul, Coolangatta oferece um ritmo mais tranquilo. Suas praias, como Greenmount e Rainbow Bay, são ideais para famílias e para quem quer relaxar. As ondas longas e suaves também fazem de lá um dos melhores pontos para o longboard.

Além do mar: parques e natureza

A Gold Coast não vive apenas de praia. A cidade é a capital australiana dos parques temáticos, abrigando atrações como o Warner Bros. Movie World, o Sea World e o Dreamworld. São opções de entretenimento que garantem a diversão de crianças e adultos, com montanhas-russas, shows e encontros com personagens famosos.

Para fugir do agito, o interior da região, conhecido como Gold Coast Hinterland, revela um cenário de florestas tropicais, cachoeiras e montanhas. Parques nacionais como Springbrook e Lamington oferecem trilhas bem sinalizadas, piscinas naturais e uma imersão completa na natureza australiana, a poucos minutos de carro da costa.

