Roteiro em Liechtenstein: o que fazer em 1 dia no micro-país

Visitar um país inteiro em apenas um dia é uma tarefa possível em Liechtenstein. Localizado entre a Suíça e a Áustria, o pequeno principado europeu oferece uma combinação de paisagens alpinas, castelos medievais e uma atmosfera tranquila, ideal para um roteiro curto e memorável. Com uma boa organização, é possível explorar as principais atrações e levar para casa uma experiência única.

A porta de entrada e principal cidade é Vaduz, a capital. Embora seja uma das menores capitais do mundo, ela concentra marcos importantes do país. O roteiro pode começar com uma caminhada em direção ao Castelo de Vaduz, a residência oficial da família principesca. O castelo não é aberto ao público, mas a vista panorâmica do vale do Reno e das montanhas a partir de seus arredores já vale a visita.

De volta ao centro, explore a rua principal, chamada Städtle. A área é exclusiva para pedestres e abriga o moderno prédio do Parlamento (Landtag) e a Catedral de St. Florin. Para os amantes da arte, o Kunstmuseum Liechtenstein exibe uma coleção impressionante de arte moderna e contemporânea. Outra curiosidade é o Museu Postal, que conta a história dos selos do país, famosos entre colecionadores.

Uma experiência única para os turistas é carimbar o passaporte. No Centro de Turismo de Vaduz, é possível obter um carimbo de suvenir oficial de Liechtenstein por uma pequena taxa. É uma lembrança divertida que comprova a passagem pelo micro-Estado.

Além da capital: vilas e natureza

Para explorar o lado mais natural do país, uma curta viagem de carro ou ônibus leva às montanhas. O vilarejo de Triesenberg oferece vistas espetaculares e uma imersão na cultura Walser, um dialeto e tradição local. A região é um ótimo ponto de partida para caminhadas leves em trilhas bem sinalizadas.

Se o tempo permitir, siga até Malbun, a principal estância de esqui de Liechtenstein. No verão, o local se transforma em um paraíso para os amantes de trilhas, com rotas que variam em dificuldade e levam a paisagens alpinas deslumbrantes. É o lugar perfeito para encerrar o dia respirando ar puro e apreciando a natureza antes de seguir viagem.

