Como identificar os sinais de um relacionamento abusivo e onde buscar ajuda

A morte de uma adolescente de 16 anos em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início de fevereiro de 2026, cujo principal suspeito é o ex-namorado, acende um alerta sobre a violência nos relacionamentos. Muitas vezes, a agressão física é o desfecho de um ciclo de abusos psicológicos e emocionais que dão sinais claros, mas que podem ser difíceis de identificar por quem está vivenciando a situação.

Reconhecer esses comportamentos é o primeiro passo para romper o ciclo de violência e buscar proteção. A agressão nem sempre começa com atos físicos; ela se constrói aos poucos, minando a autoestima e a liberdade da vítima.

Principais sinais de alerta

Comportamentos controladores são um dos indicativos mais comuns. Isso se manifesta no desejo de saber senhas de redes sociais, ler mensagens privadas, ditar as roupas que a pessoa pode usar ou proibir o contato com amigos e familiares, promovendo um isolamento gradual.

O ciúme excessivo é outro ponto de atenção. Crises desproporcionais por motivos banais, acusações de infidelidade sem fundamento e a necessidade constante de saber onde a pessoa está e com quem, são formas de controle disfarçadas de cuidado.

A violência psicológica também se apresenta por meio de humilhações e críticas constantes, seja em particular ou na frente de outras pessoas. O agressor frequentemente desqualifica as opiniões, os sonhos e as conquistas da vítima, com o objetivo de fazê-la se sentir inferior e dependente.

A manipulação emocional é uma tática comum, na qual o agressor distorce a realidade e inverte a culpa, fazendo a vítima acreditar que é a responsável pelos problemas da relação. Ameaças, mesmo que sutis, como dizer que irá se machucar ou abandonar a pessoa caso ela termine o relacionamento, também são uma forma de abuso.

Onde procurar ajuda

Romper o silêncio é fundamental. O primeiro passo é conversar com pessoas de confiança, como amigos e familiares, para construir uma rede de apoio. Manter alguém informado sobre a situação pode ser decisivo para garantir a segurança.

Existem canais especializados e gratuitos que oferecem suporte e orientação. O mais importante é saber que a vítima não está sozinha e que há caminhos para sair dessa situação.

Ligue 180: a Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas por dia, todos os dias. A ligação é gratuita e confidencial. O serviço oferece escuta, acolhimento e orientação sobre os próximos passos.

Polícia Militar (190) : em casos de emergência ou perigo imediato, este é o número a ser acionado.

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs): são unidades da Polícia Civil preparadas para o atendimento de mulheres em situação de violência. Nesses locais, é possível registrar boletim de ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.