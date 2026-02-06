O que fazer em João Pessoa em 3 dias: um roteiro completo

Planejar uma viagem para João Pessoa envolve mais do que apenas comprar as passagens. Com o clima da capital paraibana gerando curiosidade, montar um roteiro que aproveite o melhor da cidade é essencial para garantir uma experiência completa. Seja com sol forte ou tempo nublado, a cidade oferece atrações que se encaixam em qualquer previsão.

Organizamos um guia prático de três dias para você explorar os principais pontos turísticos, da orla movimentada ao centro histórico preservado. A ideia é otimizar o tempo e permitir que você mergulhe na cultura e nas belezas naturais de um dos destinos mais acolhedores do Nordeste.

Dia 1: Orla urbana e pôr do sol

Comece o dia explorando as praias urbanas. A orla de João Pessoa é um dos seus maiores atrativos, conectando as praias de Tambaú, Manaíra e Cabo Branco. Faça uma caminhada pelo calçadão, aproveite para tomar uma água de coco e observe o movimento local. É uma ótima forma de sentir a energia da cidade.

À tarde, o destino é o Farol do Cabo Branco e a Ponta do Seixas, o ponto mais oriental das Américas. A vista panorâmica da região é imperdível. No final do dia, retorne para a orla de Tambaú, onde a feirinha de artesanato ganha vida. O local é perfeito para comprar lembranças e experimentar a culinária regional nas barracas e restaurantes próximos.

Dia 2: Piscinas naturais e história

O segundo dia é dedicado a um dos passeios mais famosos: as piscinas naturais de Picãozinho. Para aproveitar, é fundamental consultar a tábua de marés, pois o passeio só acontece na maré baixa. Barcos e catamarãs partem da praia de Tambaú e levam os turistas até as formações rochosas, onde é possível mergulhar com peixes coloridos.

Depois do mergulho, reserve a tarde para conhecer o Centro Histórico. A região abriga um valioso conjunto arquitetônico com construções em estilos que vão do barroco ao art nouveau, incluindo o Theatro Santa Roza e o Centro Cultural São Francisco. Caminhar por suas ruas é como fazer uma viagem no tempo, revelando a riqueza cultural da Paraíba.

Dia 3: Jacaré e cultura local

No último dia, aproveite a manhã para visitar o Mercado de Artesanato Paraibano (MAP), em Tambaú. Com mais de 120 lojas, o espaço oferece uma variedade de produtos locais, como redes, cachaças, castanhas e peças de algodão colorido, uma especialidade da região. É o lugar ideal para as compras finais.

Para fechar a viagem, o programa é assistir ao pôr do sol na Praia do Jacaré, no município vizinho de Cabedelo. O espetáculo diário ao som do “Bolero” de Ravel, tocado ao vivo por um saxofonista a bordo de uma pequena embarcação, é uma tradição que emociona moradores e turistas. O entorno conta com bares e restaurantes que completam a experiência.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.