O que é a Zona de Convergência Intertropical e como ela afeta o clima?

Quem mora no Nordeste e acompanha a previsão do tempo, principalmente em cidades como Fortaleza, provavelmente já ouviu falar na Zona de Convergência Intertropical, a ZCIT. Esse nome complexo se refere ao sistema meteorológico mais importante para a região, sendo o principal responsável por trazer as chuvas que marcam o primeiro semestre do ano. Na prática, é um imenso "cinturão" de nuvens carregadas que se forma sobre a linha do Equador.

A ZCIT surge do encontro dos ventos alísios, que sopram dos hemisférios Norte e Sul em direção à zona equatorial. Essa convergência força o ar quente e úmido a subir, resfriar e se condensar, formando grandes nuvens de chuva. Por isso, a área de atuação desse sistema é marcada por instabilidade, com pancadas de chuva frequentes e volumosas, além de trovoadas e ventos fortes.

Como a ZCIT se movimenta?

A posição da Zona de Convergência Intertropical não é fixa. Ela se desloca para o norte ou para o sul ao longo do ano, acompanhando a estação em que o aquecimento solar é mais intenso em cada hemisfério. Durante o fim do verão e o outono no Hemisfério Sul, principalmente entre março e abril, a ZCIT se posiciona mais ao sul, atuando diretamente sobre o norte e o nordeste do Brasil. Em alguns anos, esse período pode se estender para fevereiro e maio.

É nesse período que ela provoca a estação chuvosa em estados como Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Pará. A intensidade e a regularidade dessas chuvas são fundamentais para o abastecimento dos reservatórios de água, para a agricultura e para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas locais, como a Caatinga.

Qual o impacto no clima?

Quando a ZCIT está mais ativa e posicionada sobre o continente, o volume de chuva pode superar as médias históricas, causando alagamentos e enchentes em áreas urbanas e rurais. Por outro lado, um posicionamento mais ao norte ou uma atividade mais fraca do sistema podem resultar em períodos de seca ou chuvas irregulares, com sérios impactos econômicos e sociais para a população.

A intensidade da ZCIT também pode ser influenciada por outros fenômenos climáticos globais, como o El Niño e a La Niña, que alteram a temperatura das águas do Oceano Pacífico e, consequentemente, os padrões de vento e chuva em todo o planeta. Por isso, o monitoramento constante de sua posição e atividade é essencial para a previsão do tempo e para o planejamento de diversos setores da sociedade.

