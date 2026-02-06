Por que o Nordeste tem as praias mais quentes do Brasil?

Quem já mergulhou no mar do Nordeste sabe: a temperatura da água é um convite para ficar horas relaxando. A explicação para esse fenômeno não é apenas uma, mas uma combinação de fatores geográficos e oceânicos que tornam a região única no litoral brasileiro. A proximidade com a Linha do Equador e a influência de correntes marítimas quentes são os principais responsáveis por essa característica.

Essa combinação de fatores resulta em temperaturas médias da água que frequentemente ficam entre 26°C e 29°C. Cidades como João Pessoa (PB), Maceió (AL) e Porto de Galinhas (PE) são exemplos de destinos onde o mar se mantém agradável para o banho durante o ano inteiro, com pouca variação de temperatura entre as estações.

Fatores que explicam as águas quentes

O principal fator é a localização geográfica. Por estar mais perto da Linha do Equador, o Nordeste recebe os raios solares de forma mais direta e intensa ao longo de todo o ano. Essa insolação constante aquece a superfície do oceano de maneira contínua, mantendo a temperatura da água elevada e estável.

Outro elemento fundamental são as correntes marítimas. A região é banhada pela Corrente Sul Equatorial, que atravessa o Atlântico tropical de leste para oeste trazendo águas aquecidas. Ao chegar ao litoral brasileiro, parte dela se transforma na Corrente do Brasil, que flui para o sul, distribuindo esse calor ao longo da costa nordestina.

A própria geografia do fundo do mar contribui para o fenômeno. Em muitas áreas do litoral nordestino, a plataforma continental é mais rasa e extensa. Águas mais rasas aquecem com maior facilidade sob a ação do sol, diferentemente de regiões onde o mar se torna profundo rapidamente, como em parte do Sudeste.

Finalmente, os ventos alísios, que sopram de forma constante na região, também exercem sua influência na circulação das águas costeiras. Esse conjunto de condições naturais garante o mar quente que atrai turistas o ano todo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.