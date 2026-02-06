7 destinos tranquilos para fugir da agitação do Carnaval 2026

Para quem busca uma alternativa à agitação do Carnaval, que em 2026 acontece entre 13 e 17 de fevereiro, o Brasil oferece diversos refúgios de paz e natureza. Longe dos blocos e do samba, destinos em serras, chapadas e praias mais isoladas se tornam o cenário ideal para relaxar. Planejar a viagem e fazer reservas com antecedência é fundamental para garantir tranquilidade e melhores preços.

A escolha do lugar certo depende do perfil do viajante, mas todos têm em comum a promessa de dias de descanso. Seja para aproveitar o clima de montanha, mergulhar em águas cristalinas ou se conectar com a energia de parques nacionais, há opções para todos os gostos. O importante é se desconectar da rotina e recarregar as energias.

Confira 7 refúgios para o feriado

Monte Verde (MG): Localizada na Serra da Mantiqueira, a charmosa vila mineira tem arquitetura de inspiração alpina e oferece um clima de montanha com ar puro e temperaturas mais frescas, mesmo durante o verão. É o destino perfeito para quem busca trilhas na natureza, uma rica gastronomia com opções de fondue — que combina com as noites mais frias da serra — e um refúgio romântico, longe de qualquer som de marchinhas. São Miguel dos Milagres (AL): Conhecida pelas praias de águas mornas e cristalinas, a cidade faz parte da Rota Ecológica dos Milagres. O ritmo por lá é lento, ideal para caminhadas na areia e passeios de jangada até as piscinas naturais, sem a multidão dos grandes centros turísticos. Chapada dos Veadeiros (GO): Para os amantes de ecoturismo, este parque nacional é um santuário de cachoeiras e paisagens impressionantes. A região atrai visitantes em busca de contato com a natureza e tranquilidade, oferecendo trilhas de diferentes níveis de dificuldade e um céu estrelado espetacular. Visconde de Mauá (RJ): Na divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, a região é formada por três vilas: Mauá, Maringá e Maromba. O local é famoso por suas cachoeiras, gastronomia local e pousadas aconchegantes, perfeitas para quem quer aproveitar o feriado com sossego. Gonçalves (MG): Outra joia da Serra da Mantiqueira, Gonçalves se destaca pelo ambiente rústico e sofisticado. A cidade é um polo de gastronomia orgânica e ateliês de arte, cercada por picos e cachoeiras que convidam ao descanso e à contemplação. Península de Maraú (BA): Embora a Bahia seja um dos epicentros do Carnaval, a Península de Maraú oferece um refúgio paradisíaco. Lugares como Taipu de Fora são famosos por suas piscinas naturais gigantescas, onde é possível mergulhar com peixes coloridos, longe do axé e dos trios elétricos. Serra da Canastra (MG): Famosa pela nascente do rio São Francisco e pela produção do queijo canastra, a região é um convite para os que gostam de aventura e natureza bruta. O parque nacional abriga cachoeiras imponentes, como a Casca d'Anta, e uma fauna rica, sendo uma ótima opção para fugir da folia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.