Mega-Sena de R$ 40 mi: quanto renderia o prêmio na poupança?

O prêmio da Mega-Sena do concurso 2969, realizado no dia 05/02/2026, que estava acumulado em R$ 141 milhões, saiu para uma aposta única. Agora, a estimativa para o próximo concurso (2970), previsto para 07/02/2026, é de R$ 40 milhões. Para o felizardo que acertar as seis dezenas, surge a dúvida: como investir essa fortuna? Se o valor fosse aplicado integralmente na caderneta de poupança, o rendimento mensal já garantiria uma vida confortável, superando os R$ 240 mil.

Essa cifra considera a regra atual de rendimento da poupança, de 0,5% ao mês mais a variação da Taxa Referencial (TR), válida quando a Selic está acima de 8,5% ao ano. O valor é líquido e isento de Imposto de Renda, o que torna a aplicação atrativa pela simplicidade.

Leia Mais

Quanto rende o prêmio em outras aplicações?

Apesar da segurança, a poupança pode não ser a opção mais rentável. Outros investimentos de renda fixa, mesmo com a incidência de Imposto de Renda, podem oferecer um retorno superior. Confira algumas simulações com o prêmio de R$ 40 milhões, lembrando que os valores são estimativas e podem variar:

Tesouro Selic : Atrelado à taxa básica de juros, este título público é considerado um dos investimentos mais seguros do país. O rendimento bruto mensal seria de cerca de R$ 350 mil.

CDB a 100% do CDI: Um Certificado de Depósito Bancário (CDB) que remunera 100% do CDI, indicador que acompanha de perto a Selic, proporcionaria um ganho bruto mensal próximo de R$ 347 mil.

É importante destacar que, para o Tesouro Selic e os CDBs, a alíquota do Imposto de Renda é regressiva. Ela começa em 22,5% para aplicações de até seis meses e cai para 15% para investimentos mantidos por mais de dois anos, o que impacta o valor líquido final.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.