Assine
overlay
Início Trends
Turismo

5 sítios arqueológicos incríveis para conhecer no Brasil

De pinturas rupestres a fósseis milenares, o país tem tesouros pré-históricos de norte a sul; veja locais que valem a viagem pela história

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
06/02/2026 12:56

compartilhe

SIGA
x
5 sítios arqueológicos incríveis para conhecer no Brasil
Cavernas e grutas como esta na região de Lapa Vermelha são importantes sítios arqueológicos, revelando vestígios dos primeiros habitantes do Brasil e da sua rica pré-história. crédito: Robson Santos / Sisema/ Agência Minas

O Brasil é um vasto território de tesouros pré-históricos, com locais que guardam vestígios de civilizações antigas e contam a história dos primeiros habitantes destas terras. De norte a sul, é possível encontrar sítios que são verdadeiras viagens no tempo, combinando conhecimento, cultura e paisagens impressionantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Se você se interessa por história e quer explorar um Brasil ancestral, confira cinco sítios arqueológicos que valem a pena conhecer.

Leia Mais

Sítios arqueológicos para visitar no Brasil

Parque Nacional Serra da Capivara (Piauí)
Considerado um museu a céu aberto, o Parque Nacional Serra da Capivara é um dos sítios mais importantes das Américas. Localizado no sudeste do Piauí, o local abriga a maior concentração de pinturas rupestres do mundo, com algumas datações que chegam a 50 mil anos, embora as mais antigas sejam tema de debate na comunidade científica. Os paredões de rocha exibem cenas de caça, rituais e do cotidiano de grupos humanos antigos. O parque é Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco e oferece diversos circuitos para visitação.

Parque Arqueológico da Pedra Pintada (Roraima)
No coração da Amazônia, em Roraima, a Pedra Pintada é um monumento geológico que guarda pinturas rupestres datadas de milhares de anos. O local era um abrigo para povos antigos, e as gravuras em tons de vermelho retratam figuras humanas, animais e formas geométricas. Além da importância histórica, o cenário ao redor, em plena savana amazônica, torna a experiência ainda mais única.

Sambaquis (Litoral de Santa Catarina e São Paulo)
Os sambaquis são montes formados por conchas, ossos de peixes, ferramentas e restos humanos, construídos por povos pescadores-coletores que viveram no litoral brasileiro há milhares de anos. Eles funcionavam como moradia, cemitério e marco territorial. Embora existam em várias partes da costa, a região de Laguna (SC) e o Vale do Ribeira (SP) concentram alguns dos mais importantes e bem preservados.

Parque Nacional do Catimbau (Pernambuco)
O Parque Nacional do Catimbau, em Pernambuco, impressiona por suas formações rochosas e cânions. O local abriga mais de 30 sítios arqueológicos com pinturas rupestres de diferentes estilos e épocas. As trilhas levam os visitantes a paredões que contam histórias de grupos que habitaram o semiárido há pelo menos 6 mil anos.

Lapa Vermelha (Minas Gerais)
Localizado na região de Lagoa Santa, este sítio ganhou fama mundial por ser o local onde foi encontrado o crânio de “Luzia”, o fóssil humano mais antigo das Américas, com datação de mais de 11 mil anos. A descoberta revolucionou as teorias sobre a ocupação do continente. A visita à região permite conhecer a gruta e entender o trabalho de pesquisa que revelou a presença humana pré-histórica em Minas Gerais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

sitios-arqueologicos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay