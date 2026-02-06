5 sítios arqueológicos incríveis para conhecer no Brasil

O Brasil é um vasto território de tesouros pré-históricos, com locais que guardam vestígios de civilizações antigas e contam a história dos primeiros habitantes destas terras. De norte a sul, é possível encontrar sítios que são verdadeiras viagens no tempo, combinando conhecimento, cultura e paisagens impressionantes.

Se você se interessa por história e quer explorar um Brasil ancestral, confira cinco sítios arqueológicos que valem a pena conhecer.

Sítios arqueológicos para visitar no Brasil

Parque Nacional Serra da Capivara (Piauí)

Considerado um museu a céu aberto, o Parque Nacional Serra da Capivara é um dos sítios mais importantes das Américas. Localizado no sudeste do Piauí, o local abriga a maior concentração de pinturas rupestres do mundo, com algumas datações que chegam a 50 mil anos, embora as mais antigas sejam tema de debate na comunidade científica. Os paredões de rocha exibem cenas de caça, rituais e do cotidiano de grupos humanos antigos. O parque é Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco e oferece diversos circuitos para visitação.

Parque Arqueológico da Pedra Pintada (Roraima)

No coração da Amazônia, em Roraima, a Pedra Pintada é um monumento geológico que guarda pinturas rupestres datadas de milhares de anos. O local era um abrigo para povos antigos, e as gravuras em tons de vermelho retratam figuras humanas, animais e formas geométricas. Além da importância histórica, o cenário ao redor, em plena savana amazônica, torna a experiência ainda mais única.

Sambaquis (Litoral de Santa Catarina e São Paulo)

Os sambaquis são montes formados por conchas, ossos de peixes, ferramentas e restos humanos, construídos por povos pescadores-coletores que viveram no litoral brasileiro há milhares de anos. Eles funcionavam como moradia, cemitério e marco territorial. Embora existam em várias partes da costa, a região de Laguna (SC) e o Vale do Ribeira (SP) concentram alguns dos mais importantes e bem preservados.

Parque Nacional do Catimbau (Pernambuco)

O Parque Nacional do Catimbau, em Pernambuco, impressiona por suas formações rochosas e cânions. O local abriga mais de 30 sítios arqueológicos com pinturas rupestres de diferentes estilos e épocas. As trilhas levam os visitantes a paredões que contam histórias de grupos que habitaram o semiárido há pelo menos 6 mil anos.

Lapa Vermelha (Minas Gerais)

Localizado na região de Lagoa Santa, este sítio ganhou fama mundial por ser o local onde foi encontrado o crânio de “Luzia”, o fóssil humano mais antigo das Américas, com datação de mais de 11 mil anos. A descoberta revolucionou as teorias sobre a ocupação do continente. A visita à região permite conhecer a gruta e entender o trabalho de pesquisa que revelou a presença humana pré-histórica em Minas Gerais.

