Dólar digital? Conheça as 'stablecoins' atreladas à moeda americana

No universo das criptomoedas, onde a volatilidade do bitcoin costuma ser a regra, existe uma alternativa que busca unir o melhor de dois mundos: a estabilidade do dólar americano com a tecnologia e agilidade dos ativos digitais. São as chamadas stablecoins, moedas digitais projetadas para manter um valor constante, geralmente espelhado em 1 para 1 com o dólar.

Esses ativos funcionam como uma ponte entre o sistema financeiro tradicional e o mercado de criptoativos. Elas permitem que investidores e usuários se protejam das fortes oscilações de preço de outras moedas digitais sem precisar converter seus recursos de volta para moedas fiduciárias, como o real ou o próprio dólar.

A principal função de uma stablecoin é servir como um porto seguro. Quando o mercado está em queda, muitos transferem seus fundos para esses ativos para preservar o valor de suas carteiras. Além disso, facilitam transações internacionais de forma rápida e com custos mais baixos que os sistemas bancários convencionais.

Como as stablecoins mantêm o valor?

Para garantir a paridade com o dólar, a maioria das stablecoins utiliza um sistema de lastro. Isso significa que, para cada moeda digital emitida, a empresa responsável mantém um dólar real ou um ativo equivalente em reserva. Essa reserva é auditada periodicamente para garantir a transparência e a confiança no sistema.

Existem diferentes tipos de lastro. O mais comum é o colateralizado por moeda fiduciária, onde dólares são mantidos em contas bancárias. Outros modelos usam um conjunto de outras criptomoedas como garantia ou até mesmo algoritmos complexos para ajustar a oferta e a demanda, mantendo o preço estável.

Quais as opções mais conhecidas?

O mercado oferece diversas opções de stablecoins atreladas ao dólar, mas algumas se destacam pelo volume de negociação e pelo nível de confiança que conquistaram. Conhecer as principais é fundamental para quem deseja utilizar essa ferramenta.

Tether (USDT): é a maior e mais antiga stablecoin do mercado. Por sua alta liquidez, está presente na maioria das corretoras de criptomoedas e é amplamente utilizada para negociações.

USD Coin (USDC): conhecida por sua transparência, é emitida por empresas reguladas nos Estados Unidos. Suas reservas são verificadas mensalmente por meio de atestados de uma firma de contabilidade, o que a torna uma das opções mais confiáveis.

DAI: mantida pelo protocolo MakerDAO, opera de forma descentralizada, sem uma empresa controladora. Seu valor é garantido por um sistema de contratos inteligentes na rede Ethereum, que usa outras criptomoedas como garantia.

