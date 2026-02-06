Salário de fevereiro: 5 dicas para seu dinheiro render mais
O pagamento do 5º dia útil é a hora de se organizar; veja dicas para quitar dívidas, começar a investir e não passar aperto
compartilheSIGA
O quinto dia útil de fevereiro de 2026 finalmente chegou com o salário caindo na conta e trazendo novidades como o novo salário mínimo de R$ 1.621 e a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Com essas mudanças, surge a oportunidade de organizar as finanças para o resto do mês. Para muitos brasileiros, o desafio é fazer o dinheiro render, quitar dívidas e, quem sabe, começar a investir. A boa notícia é que algumas estratégias simples podem transformar a maneira como você lida com suas finanças.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Adotar uma abordagem organizada no dia do pagamento é o segredo para evitar apertos e alcançar objetivos. Em vez de apenas pagar contas no automático, este é o momento ideal para traçar um plano claro e tomar o controle do seu orçamento. Pequenos ajustes de rota podem fazer uma grande diferença no final do período.
Leia Mais
Pesquisa do Serasa mostra que brasileiros querem pagar dívidas em 2025
Guia de educação financeira para jovens: 5 passos para fugir do nome sujo
Como fazer o salário render mais?
Com disciplina e as ferramentas certas, é possível terminar o mês com mais tranquilidade financeira. O segredo está em criar um sistema que funcione para a sua realidade, transformando a gestão do dinheiro em um hábito positivo.
Mapeie todos os seus gastos: o primeiro passo é saber exatamente para onde o seu dinheiro está indo. Utilize um caderno, uma planilha ou aplicativos de finanças, como Organizze ou Mobills, para anotar todas as despesas, das contas fixas, como aluguel e luz, até os pequenos gastos do dia a dia. Essa visão clara ajuda a identificar onde é possível cortar custos sem sacrificar a qualidade de vida.
Priorize a quitação de dívidas: com o mapa financeiro em mãos, identifique as dívidas com os juros mais altos, como o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial. Crie um plano para quitá-las o mais rápido possível. Negociar com os credores pode garantir condições de pagamento mais favoráveis e acelerar sua saída do vermelho.
Defina metas financeiras claras: ter objetivos transforma a economia em algo motivador. Estabeleça metas de curto, médio e longo prazo, como fazer uma viagem, comprar um bem ou construir uma reserva para a aposentadoria. Saber por que você está guardando dinheiro torna o processo mais significativo e fácil de seguir.
Construa sua reserva de emergência: imprevistos acontecem e ter uma rede de segurança é fundamental para não se endividar novamente. O ideal é acumular um valor equivalente a três a seis meses do seu custo de vida. Por exemplo, se seu custo mensal é de R$ 3.000, sua reserva deve ter entre R$ 9.000 e R$ 18.000. Esse dinheiro deve ser aplicado em um investimento de baixo risco e com resgate rápido, como o Tesouro Selic.
Automatize seus investimentos: não espere o fim do mês para guardar o que sobrou. Assim que o salário cair, programe transferências automáticas de um valor fixo para seus investimentos ou para a reserva de emergência. Essa estratégia, conhecida como "se pagar primeiro", garante que seus objetivos financeiros sejam sempre uma prioridade.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.