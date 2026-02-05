Como emitir sua Carteira de Trabalho Digital? Veja o passo a passo

A tradicional Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) de papel, conhecida por muitos brasileiros, foi substituída por uma versão totalmente digital. A mudança, implementada pelo Ministério do Trabalho, agiliza o acesso dos trabalhadores a seus registros profissionais e simplifica os processos de contratação para as empresas. O documento eletrônico está disponível para todos os cidadãos com CPF.

Com a versão digital, todas as informações sobre contratos de trabalho, salários, férias e contribuições previdenciárias ficam centralizadas em um único lugar. O acesso pode ser feito a qualquer momento por meio de um aplicativo para celular ou pelo portal do governo federal. Essa modernização elimina a necessidade de anotações manuais e reduz o risco de perdas ou danos ao documento físico.

A principal vantagem é a agilidade. As anotações que antes levavam dias para serem feitas pelo empregador agora são atualizadas de forma quase instantânea no sistema. Isso porque as informações são enviadas diretamente pelas empresas através do eSocial, plataforma que unificou a comunicação de dados trabalhistas ao governo.

Passo a passo para emitir sua carteira digital

O processo para acessar o documento é simples e rápido. A ferramenta principal é o aplicativo oficial, mas também é possível consultar as informações pelo computador. Siga as etapas abaixo para ter acesso a todos os seus dados trabalhistas na palma da mão.

Baixe o aplicativo: procure por “Carteira de Trabalho Digital” na loja de aplicativos do seu celular. O download é gratuito e está disponível para sistemas Android e iOS, tendo recebido uma atualização em janeiro de 2026 para melhorar a experiência do usuário. Acesse com sua conta Gov.br: o login é o mesmo utilizado para outros serviços do governo, como o portal do INSS ou a declaração do Imposto de Renda. Se ainda não tiver uma conta, você pode criá-la na hora, informando dados pessoais básicos. Autorize o uso dos dados: após inserir seu CPF e senha, o aplicativo solicitará uma autorização para acessar suas informações pessoais. Este é um passo padrão de segurança. Explore suas informações: pronto. Você já terá acesso aos seus registros de trabalho. Além de visualizar a linha do tempo de contratos e detalhes sobre cada vínculo empregatício, o aplicativo permite consultar o abono salarial (PIS/Pasep) e solicitar o seguro-desemprego.

Para quem prefere usar o computador, o acesso pode ser feito diretamente no Portal de Serviços do governo, buscando pela opção da Carteira de Trabalho Digital e utilizando a mesma conta Gov.br.

Na hora da contratação, o trabalhador não precisa mais apresentar um documento físico ou digital. Basta informar o número do CPF ao empregador, que fará todo o registro pelo sistema do eSocial. É fundamental, no entanto, que o trabalhador guarde sua antiga carteira de papel, pois ela continua sendo um documento válido para comprovar vínculos empregatícios anteriores à implementação do sistema digital.

