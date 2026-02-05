Roteiro no Sul: 5 sítios arqueológicos para visitar além do novo monumento

A recente divulgação de um monumental sambaqui em Jaguaruna, Santa Catarina, apontado como o maior do mundo, colocou a pré-história do Sul do Brasil em destaque. O interesse renovado pela riqueza histórica da região abre portas para explorar outros tesouros que contam a história dos primeiros habitantes do país.

Para quem se animou com a notícia e quer mergulhar nesse universo, a região Sul oferece um roteiro fascinante com locais de grande importância científica e abertos à visitação. Eles revelam desde arte rupestre milenar até vestígios de civilizações complexas que ocuparam o território muito antes da chegada dos europeus.

Conheça cinco sítios arqueológicos para visitar no Sul

1. Sítios Arqueológicos Guarani-Jesuítas (Rio Grande do Sul)

Reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO, o sítio de São Miguel Arcanjo é o mais famoso de um conjunto de ruínas das missões jesuíticas. O local preserva as impressionantes estruturas de uma civilização que uniu elementos da cultura guarani e europeia nos séculos 17 e 18. A visita às ruínas da antiga catedral é uma viagem no tempo.

2. Inscrições Rupestres da Ilha do Campeche (Santa Catarina)

Considerada a maior concentração de oficinas líticas e gravuras rupestres do litoral brasileiro, a Ilha do Campeche, em Florianópolis, abriga mais de 100 petróglifos distribuídos em 10 sítios arqueológicos. Os desenhos geométricos e figuras de animais, com idades que podem chegar a 5 mil anos, são um testemunho enigmático dos povos caçadores e coletores que habitaram a costa catarinense.

3. Parque Estadual do Guartelá (Paraná)

Além de abrigar um dos maiores cânions do Brasil, o parque, localizado em Tibagi, é um importante sítio arqueológico. Em seus paredões rochosos é possível encontrar pinturas rupestres com cerca de 7 mil anos. As trilhas do parque levam os visitantes a esses painéis históricos, em meio a uma paisagem natural exuberante.

4. Sambaquis de Laguna (Santa Catarina)

Os sambaquis são montes formados por conchas, ossos e outros vestígios deixados por antigos povos pescadores-coletores. Na região de Laguna, encontra-se uma das maiores concentrações desses sítios no mundo. É nesta área, no município vizinho de Jaguaruna, que se encontra o maior sambaqui do mundo, com mais de 30 metros de altura. Eles funcionam como arquivos da pré-história, revelando detalhes sobre a dieta, os rituais e o modo de vida de grupos que ocuparam o litoral há milhares de anos.

5. Caminho do Peabiru (Paraná e Santa Catarina)

Mais do que um único sítio, o Peabiru era uma rede de trilhas transcontinental com cerca de 3 mil quilômetros, que conectava o litoral atlântico, na altura de Santa Catarina e São Paulo, ao Império Inca, no Peru. Trechos desse antigo caminho indígena ainda podem ser percorridos, representando um legado da complexa rede de comunicação e comércio que existia na América do Sul pré-colombiana.

