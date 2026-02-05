Assine
overlay
Início Trends
Economia

Carteira de trabalho digital: 5 funções que você talvez não conheça

O documento vai muito além de registrar o emprego; veja como usar a CTPS digital para consultar o abono salarial, seguro-desemprego e outros direitos

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
05/02/2026 11:39

compartilhe

SIGA
x
Carteira de trabalho digital: 5 funções que você talvez não conheça
O aplicativo da Carteira de Trabalho Digital oferece diversas funcionalidades para o trabalhador brasileiro. crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Para muitos brasileiros, a Carteira de Trabalho Digital serve apenas para uma coisa: comprovar o emprego atual. O que poucos sabem é que o aplicativo, disponível para Android e iOS, reúne uma série de serviços que facilitam o acesso a direitos e informações importantes, sem precisar sair de casa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Desde que se tornou a versão oficial em setembro de 2019, substituindo o documento físico, a plataforma do governo federal evoluiu e passou a centralizar dados que antes exigiam idas a diferentes órgãos públicos. Com apenas o login Gov.br, é possível consultar todo o seu histórico profissional e acessar benefícios trabalhistas.

Leia Mais

Conheça cinco funções úteis da CTPS Digital que podem simplificar sua vida.

O que você pode fazer no aplicativo

  1. Consultar o abono salarial

    O aplicativo permite verificar se você tem direito ao abono salarial do PIS/Pasep. Para isso, é preciso ter a versão mais recente do app e fazer o login com sua conta Gov.br. Na seção “Benefícios”, é possível consultar o calendário de pagamentos do ano vigente, o valor a ser recebido e a data em que o dinheiro estará disponível. A ferramenta informa se você está habilitado e qual o banco responsável pelo crédito.

  2. Acompanhar o seguro-desemprego

    Após dar entrada no pedido do seguro-desemprego, o trabalhador pode acompanhar todo o processo pelo aplicativo. A plataforma mostra o status da solicitação, o número de parcelas liberadas e as datas de pagamento. Essa funcionalidade evita a necessidade de deslocamento a um posto de atendimento.

  3. Visualizar todos os contratos de trabalho

    A CTPS Digital armazena o histórico completo de seus vínculos empregatícios formais. É possível ver detalhes de todos os seus contratos, antigos e atuais, incluindo data de admissão, cargo, salário e data de demissão. Alterações salariais e períodos de férias também ficam registrados no sistema.

  4. Verificar a qualificação cadastral

    Uma das ferramentas mais importantes é a de qualificação cadastral. Ela permite que você confira se seus dados pessoais, como nome, data de nascimento e CPF, estão corretos nos registros do governo. Divergências nessas informações podem impedir o recebimento de benefícios como o próprio seguro-desemprego ou o abono salarial.

  5. Gerar um extrato oficial de vínculos

    Precisa de um comprovante oficial de sua experiência profissional? O aplicativo permite exportar um extrato completo com todos os seus vínculos trabalhistas em formato PDF. Este documento possui validade legal e pode ser usado para diversas finalidades, como a comprovação de renda em um pedido de financiamento, por exemplo.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

carteira-de-trabalho-digital

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay