Carteira de trabalho digital: 5 funções que você talvez não conheça

Para muitos brasileiros, a Carteira de Trabalho Digital serve apenas para uma coisa: comprovar o emprego atual. O que poucos sabem é que o aplicativo, disponível para Android e iOS, reúne uma série de serviços que facilitam o acesso a direitos e informações importantes, sem precisar sair de casa.

Desde que se tornou a versão oficial em setembro de 2019, substituindo o documento físico, a plataforma do governo federal evoluiu e passou a centralizar dados que antes exigiam idas a diferentes órgãos públicos. Com apenas o login Gov.br, é possível consultar todo o seu histórico profissional e acessar benefícios trabalhistas.

Leia Mais

Conheça cinco funções úteis da CTPS Digital que podem simplificar sua vida.

O que você pode fazer no aplicativo

Consultar o abono salarial O aplicativo permite verificar se você tem direito ao abono salarial do PIS/Pasep. Para isso, é preciso ter a versão mais recente do app e fazer o login com sua conta Gov.br. Na seção “Benefícios”, é possível consultar o calendário de pagamentos do ano vigente, o valor a ser recebido e a data em que o dinheiro estará disponível. A ferramenta informa se você está habilitado e qual o banco responsável pelo crédito. Acompanhar o seguro-desemprego Após dar entrada no pedido do seguro-desemprego, o trabalhador pode acompanhar todo o processo pelo aplicativo. A plataforma mostra o status da solicitação, o número de parcelas liberadas e as datas de pagamento. Essa funcionalidade evita a necessidade de deslocamento a um posto de atendimento. Visualizar todos os contratos de trabalho A CTPS Digital armazena o histórico completo de seus vínculos empregatícios formais. É possível ver detalhes de todos os seus contratos, antigos e atuais, incluindo data de admissão, cargo, salário e data de demissão. Alterações salariais e períodos de férias também ficam registrados no sistema. Verificar a qualificação cadastral Uma das ferramentas mais importantes é a de qualificação cadastral. Ela permite que você confira se seus dados pessoais, como nome, data de nascimento e CPF, estão corretos nos registros do governo. Divergências nessas informações podem impedir o recebimento de benefícios como o próprio seguro-desemprego ou o abono salarial. Gerar um extrato oficial de vínculos Precisa de um comprovante oficial de sua experiência profissional? O aplicativo permite exportar um extrato completo com todos os seus vínculos trabalhistas em formato PDF. Este documento possui validade legal e pode ser usado para diversas finalidades, como a comprovação de renda em um pedido de financiamento, por exemplo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.