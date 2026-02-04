PIS 2026: Calendário completo e quem tem direito ao abono salarial

O calendário oficial de pagamentos do abono salarial PIS/Pasep de 2026, referente ao ano-base 2024, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) em 16 de dezembro de 2025. Os pagamentos começarão em 15 de fevereiro e se estenderão até 15 de agosto de 2026. A expectativa é que cerca de 26,9 milhões de trabalhadores sejam beneficiados, com uma distribuição total de R$ 33,5 bilhões.

O abono salarial é um benefício anual destinado a trabalhadores do setor privado. O valor varia de R$ 135,08 (um mês trabalhado) a R$ 1.621,00 (12 meses trabalhados), sendo proporcional ao tempo de serviço no ano-base de 2024.

Leia Mais

Quem terá direito ao PIS em 2026?

Para receber o abono salarial em 2026, o trabalhador precisa atender a todos os critérios a seguir:

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2024;

Ter recebido remuneração mensal média de até R$ 2.765,93 durante o ano-base. (Atenção: a regra mudou com a Emenda Constitucional nº 135/2024, e o limite não é mais vinculado a dois salários mínimos, mas sim corrigido anualmente pelo INPC);

Ter os dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

Trabalhadores domésticos, rurais empregados por pessoa física e urbanos empregados por pessoa física não têm direito ao benefício.

Calendário de Pagamento do PIS 2026

Os pagamentos são organizados conforme o mês de nascimento do trabalhador. Confira as datas de liberação:

Nascidos em janeiro e fevereiro: recebem a partir de 15/02/2026

Nascidos em março e abril: recebem a partir de 15/03/2026

Nascidos em maio e junho: recebem a partir de 15/04/2026

Nascidos em julho e agosto: recebem a partir de 15/05/2026

Nascidos em setembro e outubro: recebem a partir de 17/06/2026

Nascidos em novembro e dezembro: recebem a partir de 15/07/2026

O prazo final para o saque de todos os lotes é 29 de dezembro de 2026. Após essa data, os valores não sacados ficam disponíveis para solicitação por até cinco anos.

Qual será o valor do benefício?

O valor do abono salarial é proporcional aos meses trabalhados em 2024. O cálculo corresponde a 1/12 do salário mínimo vigente em 2026 para cada mês trabalhado. Os valores variam entre R$ 135,08 (para quem trabalhou um mês) e R$ 1.621,00 (para quem trabalhou os 12 meses).

Como consultar o PIS

A consulta sobre o direito, valor e data de pagamento estará disponível a partir de 5 de fevereiro de 2026. As principais formas de consulta são:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital (disponível para Android e iOS).

Aplicativo Caixa Tem , por onde a Caixa realiza o crédito para muitos beneficiários.

Telefone de Atendimento da Caixa, no número 0800 726 0207.

Central de Atendimento do Ministério do Trabalho, pelo telefone 158. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.