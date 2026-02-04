Calendário lunar 2026: veja as datas das 13 luas cheias do ano

O ano de 2026 reserva um calendário especial para entusiastas da astronomia e para quem gosta de se programar com base nos ciclos lunares. Ao todo, serão 13 luas cheias, um evento incomum que torna o ano ainda mais interessante para a observação do céu, com direito a superluas, um eclipse total e até uma "lua azul".

Cada lua cheia ocorre aproximadamente a cada 29,5 dias, marcando a metade do ciclo lunar. Este é o momento em que a face da Lua voltada para a Terra está completamente iluminada pelo Sol, tornando-a um dos eventos celestes mais fáceis e belos de se observar a olho nu.

Confira a seguir as datas de todas as luas cheias de 2026:

Janeiro: 3 de janeiro

Fevereiro: 1 de fevereiro

Março: 3 de março

Abril: 1 de abril

Maio: 1 de maio

Maio (Lua Azul): 31 de maio

Junho: 28 de junho

Julho: 28 de julho

Agosto: 26 de agosto

Setembro: 25 de setembro

Outubro: 24 de outubro

Novembro: 23 de novembro

Dezembro: 22 de dezembro

Fenômenos Especiais de 2026

As Superluas do Ano

A superlua é um fenômeno que acontece quando a lua cheia ou nova coincide com o perigeu, o ponto de sua órbita mais próximo da Terra. Essa proximidade faz com que o satélite pareça visualmente maior e mais brilhante do que o habitual.

Em 2026, teremos três superluas. A primeira ocorreu na lua cheia de 3 de janeiro. As outras duas oportunidades para ver o satélite em seu máximo esplendor serão em 24 de novembro e 24 de dezembro.

Lua Azul em Maio

O mês de maio de 2026 será marcado pela ocorrência de uma "Lua Azul". Este termo é usado para designar a segunda lua cheia que acontece dentro de um mesmo mês do calendário. A primeira será no dia 1º, e a Lua Azul brilhará no céu no dia 31 de maio.

Eclipse Lunar Total em Março

Um dos eventos astronômicos mais aguardados do ano será o eclipse lunar total que ocorrerá durante a lua cheia de 3 de março de 2026. Neste dia, a Terra se posicionará exatamente entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite. Esse alinhamento resultará no fenômeno conhecido como “lua de sangue”, devido à tonalidade avermelhada que a Lua adquire. O eclipse será visível em grande parte das Américas, incluindo o Brasil.

